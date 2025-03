Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Sabato 5 Aprile 2025 ore 20.30 andrà in scena lo spettacolo "Leviatano" di Riccardo Tabilio; con Giulio Forges Davanzati, Alessia Sorbello e Andrea Trovato; regia Marco di Stefano.







Spettacolo Vincitore del Bando Nazionale NdN 2020-21.



Ha debuttato al Teatro Piccolo di Milano in occasione del Festival “Tramedautore” ed è andato in tournée sia in Italia che all’Estero.







Lo Spettacolo-concerto trae spunto da un evento davvero accaduto nel 1995 a Pittsburgh, Pennsylvania.







Il caso di un rapinatore improvvisato che, suggestionato da un esperimento con l’inchiostro simpatico, si strizza un limone in faccia e poi assalta due banche finisce in mano a due studiosi di psicologia sociale, David Dunning e Justin Kruger.



Il caso Wheeler diventa lo spunto per una «teoria della stupidità»: il cosiddetto Effetto Dunning-Kruger. La ricerca viene pubblicata e ha un enorme successo!







Leviatano è uno spettacolo da vedere, ascoltare e ballare!



Una storia vera e incredibile, un tuffo negli anni ’90 con musica dal vivo, che ci porterà a riflettere sulle infinite risorse della stupidità umana.











Info:



Sabato 5 Aprile 2025 ore 20.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: intero 13 € - ridotto 10 € (under 18)



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.