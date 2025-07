Descrizione evento:

CI SIAMO!!! Anche quest'anno la tradizionale festa anguillarina è pronta a decollare. Il Rione Castello vi aspetta il 2 e 3 Agosto presso i Giardini del Torrione con musica live, intrattenimento e tanto altro.

Allo stand gastronomico troverete le PIZZOLE farcite in ogni modo per soddisfare i vostri gusti.......VI ASPETTIAMO!!!!

Segui l'evento su facebook per vedere il programma e ricevere tutti gli aggiornamenti !!!!



https://www.facebook.com/events/1135172301768239