Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Sabato 12 Aprile 2025 alle ore 17.00 e alle ore 19.00 andrà in scena "Io e il Principe" di Riccardo Tabilio con la Compagnia Carmentalia.







Una performance audioguidata site specific costruita sugli spazi di Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto in cui il pubblico, indossate le radio cuffie, sarà coinvolto in un viaggio immersivo nello spazio e nel tempo incentrato sul Palazzo, sulla sua storia e sui personaggi che lo abitavano: avventurieri, cortigiani, nobildonne e... il Principe!







Info:



Sabato 12 Aprile 2025 alle ore 17.00 e alle ore 19.00



Massimo 20 Partecipanti a turno



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: intero 13 € - ridotto 10 € (under 18)



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.