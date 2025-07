Descrizione evento:

Venerdì 5 e Sabato 6 SETTEMBRE 2025



XXI Festa "IN VINO VERITAS"



"Giunta alla XXI Edizione e definita da molti la Festa più bella dell'estate,



IN VINO VERITAS non smette mai di sorprendere.



Il perfetto abbinamento tra ottima cucina, vino e musica d'autore



favorisce da sempre un clima accogliente e suggestivo".



La manifestazione dopo il traguardo storico della ventesima edizione raggiunto nell’ultima edizione, si ripropone di mantenere gli standard avuti nella sua storia, provando a coinvolgere artisti di calibro sempre maggiore.



Vivremo due notti di magia, con la musica che amiamo e che ci accompagna da sempre.



Canteremo, balleremo e con il bicchiere alzato al cielo brinderemo alla sorte e alla vita.









L'Associazione "Altre Strade" si occuperà di rilevare il tasso alcoolemico dei visitatori, i quali potranno così evitare di mettersi alla guida nel caso in cui non rientrassero nei limiti previsti dalla legge.



Inoltre è possibile campeggiare gratuitamente presso l'area attrezzata "Pratarea" a circa 800 metri dalla Festa.









IL PROGRAMMA



Dalle ore 19:00 Apertura delle botti con la



DISTRIBUZIONE GRATUITA* DI 7 VINI DELLA REGIONE LAZIO



*(il vino potrà essere degustato esclusivamente tramite l’acquisto del bicchiere ufficiale di In Vino Veritas)



e degli Stand gastronomici con:



Gnocchi al sugo di carne



Fettuccine ai funghi



Arrosticini di pecora



Panini con salsiccia arrosto



Patatine Fritte



Crepes



e molto altro ancora...









PROGRAMMA CONCERTI









(L'INGRESSO E I CONCERTI SONO GRATUITI)









Venerdì 5 Settembre









OFFICINA MUSICALE GRAZIANI



(omaggio a Ivan Graziani)



-



UNA NOTTE IN CROCIERA



4 shows in 1 night



In Palio una crociera MSC per 2 persone



-









GIORGIO PREZIOSO



DJ set









Sabato 31 Agosto









MARIELLA NAVA



-



DANILO SACCO



(voce storica di nomadi)



Come arrivare a Riofreddo



·Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Carsoli-Oricola, girare a destra direzione Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo.



·Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Vicovaro-Mandela, girare a sinistra direzione Arsoli e proseguire lungo la strada statale Tiburtina per circa 15 Km, al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo.



·Strada Statale Tiburtina Valeria fino al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo.



Telefono: 3286130693



E-mail: proloco.riofreddo.1969@gmail.com



Sito Web: www.prolocoriofreddo.it



Facebook: Pro Loco Riofreddo

Pagina Evento: https://proloco.co.uk/Controller?type=ShowPublicSharedEvent&name=XXI%20Festa%20In%20Vino%20Veritas&ass=proLocoRio