Descrizione evento:

L'Associazione Pro Loco Riofreddo è lieta di invitarvi



Sabato 16 AGOSTO 2025 alla



XXVIII SAGRA DEI SAGNOZZI



I sagnozzi (magistralmente preparati a mano con la collaborazione del Centro Anziani) sono il piatto tipico per eccellenza del paese di Riofreddo, con ingredienti semplici come acqua e farina, rappresentano il gusto e la genuinità della tradizione



IL PROGRAMMA







Dalle ore 19:30 Apertura Stand con un Menù Completo a soli 15€ comprendente:







Sagnozzi "Sellaru e pummidoro"



Bruschetta



Salsiccia



Pane



Bicchiere di vino o bottiglia d’acqua 0.5l









Inoltre arrosticini di pecora, patatine fritte, crepes e birra alla spina.





















Come arrivare a Riofreddo



·Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Carsoli-Oricola, girare a destra direzione Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo.



·Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Vicovaro-Mandela, girare a sinistra direzione Arsoli e proseguire lungo la strada statale Tiburtina per circa 15 Km, al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo.



·Strada Statale Tiburtina Valeria fino al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo.



Telefono: 3286130693



E-mail: proloco.riofreddo.1969@gmail.com



Sito Web: www.prolocoriofreddo.it



Facebook: Pro Loco Riofreddo

Pagina Evento: https://proloco.co.uk/Controller?type=ShowPublicSharedEvent&name=XVIII%20Sagra%20dei%20Sagnozzi&ass=proLocoRio