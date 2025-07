Descrizione evento:

L'energia dell'estate incontra le emozioni sul palco: Cristina D'Avena, Mal, Cristiano Malgioglio, Antonello Costa, sono tra i protagonisti del ricco cartellone di spettacoli sotto le stelle al Nice Garden Village e Ai Tucul sul litorale laziale











1 - 31 agosto 2025











Vacanze, relax, spensieratezza.







L’estate è la stagione spettacolare per eccellenza, perché consente di staccare dalla routine quotidiana e ritrovare le energie per rigenerare corpo e anima.







E se a tutto questo si aggiungesse l’emozione di un concerto dal vivo o l’ esplosione di risate con uno show comico?







Allora lo spettacolo sarebbe doppio, anzi si potrebbe immaginare come una indimenticabile esperienza.







Ed è con questi presupposti che parte il ricco cartellone di eventi sul litorale di Ardea e Tor San Lorenzo in due storiche location come Il Nice Garden Village e Ai Tucul, nelle quali si è appena conclusa la rassegna di luglio con tanti grandi nomi come Manuela Villa e Pablo e Pedro.







Dall’1 agosto un calendario di alto profilo con grandi nomi dello spettacolo, pronti a regalare un valore aggiunto all’intrattenimento formato famiglia.







Ideatore della rassegna, che propone serate sotto le stelle con musica, magia, cabaret, cinema, è il direttore artistico Daniele Micelli che, insieme al suo team, ha studiato un programma speciale per lasciare un ricordo indelebile al pubblico e non far dimenticare queste vacanze 2025.







Al Nice Garden è grande l’attesa per il 2 agosto, una data che vedrà sul maxi palco dell’anfiteatro naturale la travolgente energia de “La Posta di Sonia 2.0” con la guest star Cristina D’Avena, la regina delle sigle cartoon amatissima da grandi e piccini.







Nei giorni a seguire festival e giochi alla Master Chef lasceranno poi il palco venerdi 8 agosto al Gran Galà della Magia con Mago Lupis, Matteo Fraziano, I Disguido, Eleonora Princess.







Un mese di risate anche con i Carta Bianca (Sabato 9), Roberto Ranelli e Alberto Caiazza (lunedi 11 agosto), Alessandro Di Carlo (mercoledi 13) con apertura di Dario Falasca (protagonista di tante altre serate).







Non mancheranno: animazione. Schiuma party con Manolito La Cura, balli di gruppo e disco ’70 e ’80 con Umberto Sly e tanti altri appuntamenti.







Ai Tucul invece l’1 agosto saranno gli amici a 4 zampe i protagonisti per l’elezione di Miss e Mr Dog, mentre sabato 2 ci sarà Marco Colibazzi Show con Damiana Migali, a cui seguirà il giorno dopo la serata live orchestra con Tony Gullo e il 16 agosto Antonello Costa.







Tra proiezioni di film di successo nell’arena cinema ai live con Dr Why, Mago Pablo, Master Chef con Antonio Delle Donne, il 9 agosto saliranno sul palco Mal con i Primitives per una full immersione negli anni ’80.







Cacce al tesoro, sfilate di carri, musical, notti danzanti faranno poi da corollario all’arrivo per la notte di ferragosto di Cristiano Malgioglio, pronto a colorare la ricorrenza del mese più caldo dell’anno in compagnia di Antonio Delle Donne e Lorenzo Sebastiano che apriranno il concerto “This is my Life”.







In entrambe le location ogni sera è previsto un appuntamento fino al 30 agosto per vivere a pieno ritmo l’atmosfera estiva per un pieno di sorrisi e benessere.







Info per il programma e prenotazioni 3890081157