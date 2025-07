Descrizione evento:

Venerdì 1° agosto in contemporanea con la Sagra del cavatello

il Borgo Sospeso s’illumina sotto le stelle.

Un’iniziativa congiunta delle Rete di Imprese di Vitorchiano Andare in Rete (A.i.R.) e del Comune di Vitorchiano per illuminare la splendida Rupe su cui sorge il Borgo Sospeso di Vitorchiano.

“A Vitorchiano la Rupe si accende”, un evento culturale ad alto impatto visivo ed emozionale, che unisce identità, paesaggio e innovazione. Il prossimo 1° agosto 2025 il suggestivo borgo medievale di Vitorchiano, in provincia di Viterbo, ospita l’evento “A Vitorchiano la Rupe si Accende”; si tratta di una serata straordinaria tra arte, natura e luce, pensata per valorizzare uno dei luoghi più affascinanti del Lazio, che si affianca alla ormai storica sagra del cavatello e che diverrà evento “serale” costante nel tempo.

È un evento culturale a pochi km da Roma e immerso nel territorio della Tuscia Viterbese dove arte, musica e storia si fondano in una notte magica.

Un appuntamento perfetto per un weekend fuori porta. Il “Borgo Sospeso”, arroccato su una spettacolare rupe di peperino, sarà il cuore di una notte magica; il programma è vario e di grande appeal.



Nel Centro di Vitorchiano saranno aperti gli stand per la degustazione del cavatello e di altri prodotti tipici e poi musica d’intrattenimento per le strade del Borgo, per raggiungere Largo Padre Ettore Salimbeni da cui si potrà assistere all’illuminazione della Rupe di Vitorchiano.



UN’ESPERIENZA IMMERSIVA TRA STORIA E NATURA

L’ Accensione della Rupe è prevista per le ore 23, con l’obiettivo di regalare al pubblico un viaggio visivo ed emozionale. L’evento è pensato per tutti: famiglie, fotografi, appassionati di borghi, turisti e cittadini alla ricerca di emozioni e bellezza. L'iniziativa si inserisce all'interno della valorizzazione culturale e turistica del territorio della Tuscia, offrendo un’occasione unica per riscoprire le origini etrusche e medievali di Vitorchiano, la sua architettura intatta e il patrimonio naturalistico che la circonda.

Madrina d’eccezione sarà l'attrice, comica e regista teatrale Tiziana Foschi.



IL SINDACO RUGGERO GRASSOTTI

Il Sindaco del Comune di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, parla così dell’iniziativa: “Il progetto è a lungo termine, riqualifica il centro storico e permette di scoprirlo nell’aspetto notturno. Speriamo che possa stimolare il visitatore, il turista e allo stesso tempo possa valorizzare il borgo. Rappresenta, infatti, un investimento per chi vorrà venire a vivere questo borgo nella quotidianità e dandogli linfa vitale”. Il Sindaco parla poi dei progetti “cantierati”: “Andare in rete Vitorchiano” per le reti d’imprese si è rivelata un’esperienza molto positiva, siamo riusciti a mettere in piedi molte attività e iniziative, è stato un momento di crescita sia per le aziende, sia per il territorio. Nella prima parte ci siamo concentrati sull’accoglienza turistica con materiale di divulgazione, abbiamo realizzato un’isola ecologica per chi viene in vacanza e vive la nostra realtà per pochi mesi l’anno. Abbiamo curato l’arredo urbano e dei giochi per bambini. Il secondo progetto ha riguardato nuovi elementi di arredo, ma la mission era tornare a illuminare la Rupe Ovest, far emergere dunque la bellezza con una speciale illuminazione”.



LA NATURA DEL LUOGO

Il centro storico di Vitorchiano poggia su un’imponente rupe di peperino, una roccia vulcanica modellata nei millenni dai corsi d’acqua del Vezza e del Rio Freddo. Questo luogo, abitato fin dall’età del bronzo, ha custodito civiltà, dominazioni romane e memorie medievali. La sua posizione sospesa nel vuoto ha reso Vitorchiano uno dei borghi più fotogenici e misteriosi del Lazio. La progettazione e la realizzazione dello skyline luminoso permanente della parte del Borgo che si affaccia sulla rupe vuole rafforzare l’immagine del territorio dal punto di vista turistico, valorizzando quegli aspetti, come le risorse culturali, naturali e artistiche, che ci consentono di sviluppare e consolidare la cultura dell’accoglienza e il miglioramento dell’offerta turistica, in un quadro innovativo.