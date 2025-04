Descrizione evento:

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project



Presentano



“Stabat Mater”

musiche di Giovanni Battista Pergolesi



Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 13 aprile ore 19:00





Esegue:

Tiziana Guaglianone, soprano

Paola Cacciatori, mezzosoprano



LuogoArte Ensemble

Flavia Di Tomasso, violino I

Chiara Derme, Violino II

Cecilia Jacomini, viola

Mattia Geracitano, violoncello

Gianluca Nobile Orazio, contrabbasso

Claudio Martelli, organo



Una delle pietre miliari della storia della musica sarà in programma per il concerto della Domenica delle Palme della Camera Musicale Romana alla sala dei Lecci del Bioparco.

Nessuno ha forse mai cantato il mistero doloroso della Madonna ai piedi della croce come Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), che con il suo Stabat Mater ha dato vita a uno tra i più compiuti e toccanti adattamenti musicali della sequenza attribuita a Jacopone da Todi.

Secondo la tradizione il compositore di Jesi – formatosi alla scuola napoletana – lo ha terminato sul letto di morte, a soli 26 anni, un “canto del cigno” che ha marchiato a fuoco l'intera storia della musica, pietra di paragone per intere generazioni di interpreti che all'interno di questa partitura hanno trovato una fonte inesauribile di ispirazione.

Le voci che, fondendosi e intrecciandosi, avranno il compito di conferire spessore drammaturgico ai diversi episodi della Passione scolpiti nel pentagramma da Pergolesi, saranno quelle del soprano Tiziana Guaglianone e del mezzosoprano Paola Cacciatori, non nuove a questo capolavoro che da secoli coinvolge lo spettatore rendendolo protagonista partecipe nel tempo presente del dramma che si consuma sul Golgota.

A sostenerle e accompagnarle il LuogoArte Ensemble







A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



