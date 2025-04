Descrizione evento:

La Primavera in festa prevista per il 25, 26 e 27 aprile scorsi, è stata RIMANDATA a Giovedì 1° maggio sia pranzo che cena, Venerdì 2 Maggio sia prannzo che cena e Sabato 3 Maggio soltanto pranzo fino alle ore 13.

Vi aspettiamo scusandoci per aver rimandato la undicesima edizione della Primavera in Festa.

PRIMAVERA IN FESTA 2025 1-2-3 MAGGIO 2025