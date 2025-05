Descrizione evento:

Il Bioparco di Roma, insieme altre strutture dell’UIZA (Unione Italiana Zoo e Acquari), aderisce al movimento mondiale “Reverse the red” (Invertire il rosso) nato con l’obiettivo di contrastare l’estinzione delle specie animali e vegetali del Pianeta invertendo il declino di quelle inserite nella Lista Rossa dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN).







Nell’ambito dell’iniziativa, domenica 11 maggio nel Giardino zoologico della capitale saranno proposte al pubblico attività volte a evidenziare l’impegno delle strutture zoologiche per la salvaguardia delle specie maggiormente minacciate di estinzione.







Dalle 11.30 alle 17.30 ci sarà una postazione animata dal titolo “Le storie di successo possono diventare di più”, in cui si potranno ascoltare dalla voce di un operatore didattico/attore le vicende a lieto fine di animali arrivati ad un passo dall’estinzione, come tartarughe marine, bisonti europei, orici dalle corna a sciabola. Nella sala degli elefanti, alle ore 14.30 e alle 16 sarà messo in scena un divertente spettacolo teatrale dal titolo “10 storie di successo”, in cui animali come il tritone, la testuggine e il grifone saranno i protagonisti di storie ricche di spunti e informazioni. I racconti faranno immergere gli spettatori nel mondo dei giardini zoologici per scoprire la provenienza degli animali, le regole per la riproduzione e l’importanza della collaborazione fra le strutture.







Dalle ore 11.30 alle 16.30 si terranno le visite guidate dal titolo ‘Invertiamo il rosso’, in compagnia di un naturalista. Si osserveranno rinoceronti bianchi, elefanti asiatici, tigri di Sumatra e leoni asiatici per conoscerne le caratteristiche e capire perché rischiano l’estinzione.







Le attività descritte sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.







Durante la giornata verranno raccolti fondi, a fronte della distribuzione del volumetto “10 storie di successo”, che saranno devoluti a progetti di conservazione della fauna selvatica.















Maggiori info su bioparco.it







Seguici su Facebook: Bioparco di Roma e Instagram: @bioparcoroma







Credit fotografico: Massimiliani Di Giovanni - Archivio Bioparco