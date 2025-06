Descrizione evento:

Un appuntamento di straordinario valore storico è stato inserito nel calendario del Palio dei Borgia.



Sabato 7 giugno, Nepi scriverà una pagina di storia della Tuscia: alle 17:00, nella Sala Nobile del Palazzo Comunale, si terrà il convegno "Carlo V e Lucrezia Borgia".



Al centro del dibattito, l’ingresso del Palio dei Borgia nell’itinerario ‘Le Vie dell’imperatore Carlo V’, obiettivo raggiunto grazie al centro culturale Luigi Einaudi di San Severo.



Un traguardo che unisce passione, tradizione e Europa e che si concretizza in un riconoscimento che lega il borgo laziale alle grandi rotte culturali del Rinascimento in virtù di una vicenda poco nota ma fondamentale dal punto di vista storico: la dote negata a Lucrezia Borgia, duchessa di Nepi, risolta nel 1519 da Carlo V (non ancora incoronato Imperatore) con un intervento che restituì dignità e diritti alla nobildonna.



Il Palio dei Borgia assurge dunque ad un contesto internazionale, entrando a far parte di un percorso turistico-culturale che attraversa 12 Paesi e oltre 80 città, tutte legate tra loro dalla figura di Carlo V, l’uomo che dominò il ’500 con un impero “dove non tramontava mai il Sole”.



Un obiettivo ambizioso, reso possibile dal lavoro di ricerca d’archivio posto in essere dal Centro Culturale Luigi Einaudi di San Severo, che ha portato alla luce un legame importante tra Nepi e l’Imperatore.



Il convegno del 7 giugno rappresenterà un viaggio tra passato e presente, e si articolerà in diversi momenti, alla presenza di autorità e figuranti in costume.





Dopo i consueti saluti istituzionali, sarà presentata la delibera alla quale seguirà la firma del protocollo di collaborazione tra Comune di Nepi ed il centro culturale internazionale "L. Einaudi" di San Severo". Interverranno il sindaco Franco Vita, l’ assessore con delega alla Pubblica Istruzione ed ai Finanziamenti Comunitari, Giulia Perugini, il consigliere comunale con delega alla Cultura, Turismo e Politiche Giovanili Paolo Paoletti e la rettrice dell"Ente Palio dei Borgia Simona Benedetti.



Il convegno vedrà la presenza di autorevoli relatori: il dott. Alessandro Santucci referente delegato dell' Ente Palio dei Borgia, il cav. dott. Francesco Totaro, vicepresidente storico del C.C.I. “L.Einaudi” e componente il comitato scientifico della rete europea e la grand. uff. prof.ssa Rosa Nicoletta Tomasone, vice Presidente europea e coordinatrice nazionale dell’itinerario “Le vie di Carlo V”.



In conclusione il disvelamento della targa commemorativa e la teatralizzazione dei testi.



Un appuntamento da non perdere per chi ama la storia, ma anche per chi crede nel valore della memoria.