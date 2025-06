Descrizione evento:

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO







Ore 16:30 – Dimostrazione sportiva di Palla Tamburello in Piazza in collaborazione con ASD Roma Tamburello MMXX







Ore 19:00 – Apertura Stand Gastronomici







Ore 21:00 – Balli di gruppo, liscio e latini con Giuliano e Ilenia Dance















GIOVEDÌ 12 GIUGNO







Ore 16:30 – Esibizione Boxe Sperandio in collaborazione con Red Gym







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 21:00 – Concerto di Outside Band















VENERDÌ 13 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 21:00 – Spettacolo comico varietà con Antonello Costa in “È meglio che faccia da solo”















SABATO 14 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 20:00 – Sfilata Carri Allegorici dei Rioni di Santa Lucia (chiusura di via Palombarese dalle 20:00 alle 02:00)















DOMENICA 15 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 20:00 – Danzando tra le rose, esibizioni varie di scuole di danza e gruppi di ballo







LUNEDÌ 16 GIUGNO







Ore 16:30 – Animazione per bambini e ragazzi a cura degli animatori del Grest della Parrocchia di Santa Lucia







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici – serata “Festival del Supplì”















MARTEDÌ 17 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici – serata “Festival della Frittata”















MERCOLEDÌ 18 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 21:00 – Spettacolo comico-ipnotico con Rocco Borsalino in “Hypnoticabaret”















GIOVEDÌ 19 GIUGNO







Ore 16:30 – Esibizione Boxe Sperandio in collaborazione con Red Gym







Ore 16:30 – Torneo di Volley in collaborazione con ICS Volley Santa Lucia







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 21:00 – Spettacolo e balli in Piazza con “I Musici” Pizzica e Taranta















VENERDÌ 20 GIUGNO







Ore 18:00 – Festa di fine campionato ICS Volley Santa Lucia







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 21:00 – Inizio serata DJ Set







Ore 22:30 – Live Party con DJ Giorgio Prezioso















SABATO 21 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 21:00 – Finale del concorso “Celtic Music Awards 2025”















DOMENICA 22 GIUGNO







Ore 10:00 – Esibizione Drifting Cars presso la Zona Artigianale (Via Aurora)







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 20:00 – Premiazioni Concorsi Scolastici e attività sociali







Ore 21:00 – Concerto di Marco Ligabue







Ore 23:00 – Premiazioni Tornei Sportivi e Sfilata dei Carri Allegorici















LUNEDÌ 23 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici







Ore 21:00 – Estrazione Lotteria







Ore 21:30 – Esibizione gruppo musicale “Daje Gas”







Ore 23:00 – Concerto piromusicale per fiamme e fuochi d’artificio















MARTEDÌ 24 GIUGNO







Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici – serata “Svuota fusti”