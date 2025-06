Descrizione evento:

Vieni a scoprire come vivevano la montagna i primi escursionisti.







Un viaggio nel passato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini tra faggete lussureggianti e panoramiche vedute.







Andremo alla conquista della vetta di Monte Autore (1885m), un autentico balcone naturale in grado di regalarci una visuale unica sulle vette al confine tra Lazio e Abruzzo.







Cammineremo lungo itinerari noti sin dall’epoca del Grand Tour per la natura selvaggia, il folklore e le tradizioni.







Ripercorreremo le orme dei nostri illustri predecessori, artisti ed escursionisti dei secoli passati, giunti fin qui alla ricerca del sublime e della bellezza.







E' l'occasione ideale per vivere, in buona compagnia, una splendida Domenica in natura.







Non aspettare! Vieni con noi!







Iscrizioni aperte fino a Venerdì 13 Giugno 2025 ore 20:00







PER INFO COMPLETE ed ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-Autore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Autore-30-05-2025&mtm_kwd=Escursione-Autore-Link-Sito-30-05-2025