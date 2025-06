Descrizione evento:

Il 7 e l'8 giugno vi aspettiamo per la seconda edizione della "Sagra della Pecora", un evento annuale che celebra le tradizioni locali e la deliziosa cucina a base di carne ovina.







La sagra offre un'occasione per gustare specialità come gnocchi al castrato, arrosticini e pecora aju cutturu.







L'evento, che si svolge nell'area mercato di Osteria Nuova nel comune di Frasso Sabino è arricchito da musica, intrattenimento e attività per tutte le età.







Durante la manifestazione sarà possibile visitare la Grotta dei Massacci.