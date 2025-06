Descrizione evento:

Dal 7 al 20 giugno 2025, Medina Art Gallery Castelli Romani presenta “Bridging Horizons”, una mostra collettiva che coinvolge tre artisti provenienti da differenti aree geografiche e culturali: Paola Vinciguerra, Pino Majolica, Arian Latif.

L’opening si terrà sabato 7 giugno alle ore 17:00, presso la sede della galleria in Piazza del Mercato 9, Monte Porzio Catone (RM).

Il progetto espositivo nasce dall’esigenza di indagare la dimensione più recondita dell’estate: quella che non abbaglia, ma pulsa sotto la pelle, fatta di memorie, di attese, di silenzi sospesi nel calore. Lontana dalle narrazioni stereotipate di luce e spensieratezza, la mostra si offre come un tentativo di rivelare quella dimensione profonda e spesso invisibile dell’estate, che si cela sotto la superficie, intessuta di sospensioni emotive, desideri non detti e malinconie sottili, più ardenti nei silenzi che nelle parole.

Attraverso media e linguaggi differenti, i tre artisti si confronteranno su questo tema, intrecciando visioni, esperienze e identità, in un dialogo che abbatte i confini fisici e culturali.

“Bridging Horizons” è dunque un invito all’attraversamento e alla contaminazione, in cui ogni opera si fa ponte tra geografie dell’anima e territori condivisi.