Descrizione evento:

🎭🍕 Estate in Festa 2025 – Varco Sabino (RI) 🍷🎶



Due serate da non perdere tra teatro, sapori locali e musica!







La Pro Loco di Varco Sabino APS ripropone anche quest’estate due appuntamenti imperdibili!







Innovazione e tradizione si incontrano per due serate piene di musica, teatro e soprattutto buon cibo.







Segnatevi le date e non mancate!







📅 10 Agosto – piazza Santa Maria Maddalena (Varco Sabino)



🕖 Ore 18:30 – Spettacolo teatrale in vernacolo reatino:



“Pozzi Scoppà” di Alessio Angelucci



🕗 Ore 20:00 – Degustazione delle pizze fritte (semplici, mortadella, prosciutto crudo, pecorino o Nutella)



🪩…a seguire FLUO PARTY!!!







📅 17 Agosto – per le vie del paese



🕗 Dalle 19.30 –



🍴 Percorso gastronomico “Salli e Magna” – 2ª Edizione







-Antipasto (pizza rentorta,lenticchie e pecorino)



-Strigliozzi al sugo con le olive



-Patatine fritte



-Pecora allu cotturu o salsiccia



-Cocomero e ciammellitti



-3 bibite







Lungo il percorso saranno allestite mostre fotografiche e il tutto sarà accompagnato dal suono dell’organetto!







🎶 A seguire intrattenimento musicale dal vivo con Roberto







📍Varco Sabino (Rieti