Borgo diVino in tour a Nemi (RM): 12, 13, 14 Settembre 2025. Vino, cibo e musica si incontrano nei B, Nemi RM, 12/09/2025
 

Dettagli evento:

set 12 2025
set 14 2025

Borgo diVino in tour a Nemi (RM): 12, 13, 14 Settembre 2025. Vino, cibo e musica si incontrano nei B

Letture: ... - Enogastronomia a Nemi - RM

dove: Nemi, centro storico
data: da venerdì 12 settembre 2025, alle 18:00
a domenica 14 settembre 2025, alle 22:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: Borgo diVino in tour
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3495971079
Borgo diVino in tour a Nemi (RM): 12, 13, 14 Settembre 2025. Vino, cibo e musica si incontrano nei B
Descrizione evento: 
Borgo diVino in tour a Nemi (RM): 12, 13, 14 Settembre 2025. Vino, cibo e musica si incontrano nei Borghi più belli 



Il fine settimana del 12, 13 e 14 Settembre torna a Nemi l’appuntamento “storico” con Borgo diVino, l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere che la cittadina laziale ospita dal 2015. La manifestazione è la diciassettesima tappa di “Borgo diVino in tour”,  ciclo di eventi promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte enologiche di qualità da tutto il Paese.



Giunge a Nemi la diciassettesima tappa di Borgo diVino in tour 2025, la rassegna enologica promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica S.p.a, in collaborazione con il Comune di Nemi e  con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino.



Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 Settembre, Nemi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il diciassettesimo di ventidue appuntamenti di un tour itinerante tra località selezionate tra “I Borghi più belli d’Italia”, a cui si è aggiunta quest’anno una tappa inedita a Le Castellet, borgo inserito tra “Les Plus Beaux Villages de France.” 



Un intero weekend dedicato a degustazioni e specialità gastronomiche locali  in cui i visitatori avranno l'opportunità di assaporare una raffinata selezione di vini delle migliori cantine locali e nazionali, con etichette provenienti non solo dal Lazio ma anche da Puglia, Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Toscana e non solo.



Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno lasciarsi conquistare da una selezione di vini di qualità, da degustare grazie a un apposito voucher del costo di 18 euro.



I più interessati al mondo del vino potranno scoprire anche un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo quali l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.



Specialità gastronomiche 



Ad accompagnare le degustazioni, sarà allestita un'area gastronomica dove i partecipanti potranno deliziarsi con piatti tipici locali e altre prelibatezze come taglieri di salumi, fritti della tradizione e non solo, arricchendo ancora di più l’esperienza sensoriale e culturale offerta dall’evento. 



INFORMAZIONI UTILI



COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare online oppure sul posto il voucher (al costo di 18 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta.



DOVE SI TIENE L’EVENTO – Come da tradizione consolidata, l’evento si tiene nel cuore del centro storico di Nemi, lungo la storica passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli.



ORARI 







Venerdì 12 Settembre dalle 18.00 alle 24.00







Sabato 13 Settembre dalle 12.00 alle 24.00







Domenica 14 Settembre dalle 12.00 alle 22.00





Per maggiori informazioni su Borgo diVino a Nemi è possibile consultare il sito borgodivino.it/nemi.
