Dettagli evento:

ott 26 2025

C’ERA ‘N BER SOLE

Perché il ricordo di ciò che è stato non vada perso

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

dove: BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
data: domenica 26 ottobre 2025, dalle 18:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Organizzazione: CAMERA MUSICALE ROMANA
Referente: ELVIRA MARIA IANNUZZI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3334571245
C’ERA ‘N BER SOLE
Descrizione evento: 
Associazione Camera Musicale Romana ETS

Luogo Arte Accademia Musicale APS

Associazione I Concerti nel Parco

Associazione Il cuore di Andrea

Associazione Recercare

e

CRM Project 

 Presentano

 

“C’ERA ‘N BER SOLE”

 Perché il ricordo di ciò che è stato non vada perso

Dal racconto di Ilaria Patamia

Musiche tradizionali ebraiche su arrangiamento di Paolo Tagliapietra

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 26 ottobre ore 18:30

 

 

Esegue:

Laura Maltoni - Ilaria Patamia, voci recitanti

Irene Morelli, soprano

Paolo Tagliapietra, pianoforte

 

La Camera Musicale Romana, in collaborazione con le Associazioni “I Concerti nel Parco”, “Il cuore di Andrea” e “Recercare” porta in scena in prima assoluta uno spettacolo dedicato a quella che fu definita la “Strage del Ghetto” del 16 ottobre del 1943.

“C’era ‘n ber sole” è il titolo di un racconto di Ilaria Patania, pubblicato nel 2024, che racconta la storia delle sorelle Settimia e Gentile, sopravvissute all’immane rastrellamento e deportazione degli ebrei di Roma: più di mille uomini, donne e bambini di ogni età caricati con estrema crudeltà e violenza sui camion nazisti per poi essere stipati all’inverosimile su un treno dai vagoni sigillati diretto ad Auschwitz.

La crudele razzia rivive nelle parole di Settimia Spizzichino, unica donna ebrea romana tornata dai campi di sterminio.

Figura conosciutissima a Roma, dove raccontava la propria storia nelle scuole, senza mai fermarsi, ma probabilmente poco fuori dalla capitale.

In questo spettacolo al suo terribile racconto, si intrecciano quelli della sorella Gentile, scampata alla razzia che attende il ritorno della sua famiglia, del tutto ignara della loro sorte.

Un dialogo a distanza, fatto di considerazioni e ricordi, in cui l’elemento tragico è filo conduttore del vissuto sia dei chi ha patito fisicamente le atrocità dei campi, sia di chi ne è scampato, e sopravvive non credendosi degno della salvezza. 

Le musiche dello spettacolo, arrangiate sapientemente dal maestro Paolo Tagliapietra, si discostano dalla semplice idea di colonna sonora, costruendo un percorso che, a volte anche attraverso il contrasto, arricchisce la comprensione delle tematiche affrontate.

La selezione spazia da brani swing nati con testo yiddish a canti tradizionali sefarditi che evocano una storia di diaspora ve memoria, creando un dialogo continuo tra passato e presente, gioia e dolore, tra individuale e collettivo, facendo della musica un ulteriore elemento narrativo.

 

 

A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project

 

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

 

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

 

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).
