Descrizione evento:

Nella splendida cornice di Villa Torlonia, undici giornate dedicate a piatti e vini più iconici della cucina regionale italiana insieme a show-cooking con grandi chef, masterclass, laboratori e molto altro.



Nel cuore di Frascati, un’occasione imperdibile per scoprire e assaporare centinaia di specialità gastronomiche provenienti da tutte le regioni italiane, accompagnate da una ricca selezione di etichette DOC e DOCG, simbolo della cultura enologica italiana. L’evento è organizzato da Valica S.p.a, MarTech company, ideatrice dell’evento Borgo diVino in tour, rassegna enogastronomica itinerante che quest’anno ha raggiunto tutte le regioni d’Italia, con due tappe all’estero (San Marino e Le Castellet).



Un tour tra i piatti e i vini più iconici d’Italia



Durante gli undici giorni di evento avrete l’occasione di assaporare e degustare piatti e sapori più iconici di ciascuna regione, quelli che il turista si aspetta di trovare nelle varie regioni che visita. Canederli del Trentino Alto Adige, la bruschetta al Tartufo dell’Umbria, la cacio e pepe del Lazio, i panzerotti pugliesi, la piadina romagnola, i cannoli della Sicilia e tanto altro! Il tutto potrà essere accompagnato dalle degustazioni di etichette di vini DOC e DOCG, da un ricco Barolo del Nord a un elegante Chianti della Toscana, da un fresco Frascati del Lazio a un robusto Primitivo della Puglia, e ancora un raffinato Nero d'Avola della Sicilia e un corposo Cannonau della Sardegna, per citare qualche esempio.



Show cooking con ospiti speciali, masterclass, laboratori e non solo!







Oltre a offrire una selezione di specialità regionali, l’evento si arricchisce di momenti dedicati all’approfondimento, alla cultura e alla scoperta del mondo enogastronomico. Il programma prevede masterclass verticali sul vino, show-cooking regionali – come il Risotto al gorgonzola con nocciole del Piemonte con Elena Formigoni, le ricette a base di pesce azzurro e mitili con Giuseppe D’Addio, e i sapori autentici della Calabria con Federica di Lieto. Imperdibile anche lo show-cooking dedicato all’abbinamento cibo-vino con Giorgione, l’oste più amato d’Italia, che il 24 settembre alle ore 20:30 incontrerà il pubblico preparando la tradizionale Pasta alla Norcina.







Come funziona l’evento



L’evento si svolge da Giovedì 18 settembre a Domenica 28 Settembre all’interno di Villa Torlonia, nel centro di Frascati (Viale Annibal Caro):







Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 23.30







Sabato e domenica dalle 12.00 alle 23.30







L’ingresso è libero ed è aperto a tutti. Ogni visitatore potrà acquistare card ricaricabili di gettoni (ogni gettone ha il valore di €1) per assaporare specialità gastronomiche e vini a propria scelta. Le card ricaricabili di gettoni possono essere acquistati direttamente presso le casse presenti all’evento oppure in prevendita sul sito. I visitatori potranno presentare le card presso gli stand regionali ed assaggiare le proposte in degustazione. Gli show-cooking e le masterclass sono su prenotazione.



Informazioni utili



Programma completo sul sito: www.fieradeisaporiditalia.it



Whatsapp: 349 597 1079



Email: info@fieradeisaporiditalia.it