Descrizione evento:

Supino celebra i 100 anni della Fiera delle 4 Strade: appuntamento il 12 settembre



SUPINO – Un secolo di storia, tradizione e comunità. Il Comune di Supino si prepara a celebrare un evento dal grande valore culturale e simbolico: la Fiera delle 4 Strade, che quest’anno raggiunge il traguardo del 100° anniversario.



L’appuntamento è per venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 8:00 alle 14:00, nella storica location di Via La Mola, da sempre cuore pulsante della manifestazione.



La Fiera rappresenta non solo un momento di incontro e festa per la cittadinanza, ma anche un’importante occasione per valorizzare le tradizioni locali e promuovere l’economia del territorio.



Tra i protagonisti della giornata:







Stand di artigianato locale, gastronomia e prodotti tipici







Giochi popolari per grandi e piccoli







Momenti di intrattenimento e spettacolo







L’evento si svolge in una data altamente simbolica per la comunità supinese: il 12 settembre, giorno che ricorda l’ingresso ufficiale di Supino nel Regno d’Italia nel lontano 1870. Un legame storico che la Fiera intende onorare e rinnovare ogni anno, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e identità locale.



Questa edizione centenaria sarà l’occasione per celebrare il passato guardando al futuro, con l’obiettivo di continuare a rendere la Fiera delle 4 Strade un appuntamento irrinunciabile per residenti e visitatori.



Una giornata di festa, cultura e tradizione: Supino vi aspetta!