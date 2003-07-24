Supino: Fiera delle 4 Strade - 100° Anniversario, Supino FR, 12/09/2025 - Lazio in Festa
 

set 12 2025

Supino: Fiera delle 4 Strade - 100° Anniversario

Letture: ... - Fiere a Supino - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Via La Mola - 03019 Supino (FR)
data: venerdì 12 settembre 2025, dalle 08:00 alle 14:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Comune di Supino
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Supino: Fiera delle 4 Strade - 100° Anniversario
Descrizione evento: 
Supino celebra i 100 anni della Fiera delle 4 Strade: appuntamento il 12 settembre



SUPINO – Un secolo di storia, tradizione e comunità. Il Comune di Supino si prepara a celebrare un evento dal grande valore culturale e simbolico: la Fiera delle 4 Strade, che quest’anno raggiunge il traguardo del 100° anniversario.



L’appuntamento è per venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 8:00 alle 14:00, nella storica location di Via La Mola, da sempre cuore pulsante della manifestazione.



La Fiera rappresenta non solo un momento di incontro e festa per la cittadinanza, ma anche un’importante occasione per valorizzare le tradizioni locali e promuovere l’economia del territorio.



Tra i protagonisti della giornata:







Stand di artigianato locale, gastronomia e prodotti tipici







Giochi popolari per grandi e piccoli







Momenti di intrattenimento e spettacolo







L’evento si svolge in una data altamente simbolica per la comunità supinese: il 12 settembre, giorno che ricorda l’ingresso ufficiale di Supino nel Regno d’Italia nel lontano 1870. Un legame storico che la Fiera intende onorare e rinnovare ogni anno, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e identità locale.



Questa edizione centenaria sarà l’occasione per celebrare il passato guardando al futuro, con l’obiettivo di continuare a rendere la Fiera delle 4 Strade un appuntamento irrinunciabile per residenti e visitatori.



Una giornata di festa, cultura e tradizione: Supino vi aspetta!
