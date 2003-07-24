REFICE JAZZ FESTIVAL, Frosinone FR, 19/10/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

Dettagli evento:

ott 19 2025

REFICE JAZZ FESTIVAL

quinta edizione

dove: Auditorium del Conservatorio di Frosinone
Viale Michelangelo
data: domenica 19 ottobre 2025, dalle 17:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: Conservatorio di Frosinone
Referente: M° Paolo Tombolesi
Telefono:
REFICE JAZZ FESTIVAL
Descrizione evento: 

	REFICE JAZZ FESTIVAL, quinta edizione



	Auditorium del Conservatorio di Frosinone



	Domenica 19 ottobre 2025



	INGRSSO LIBERO



	17:00



	SAFFIRIO/ZANISI DUO



	Andrea Saffirio - pianoforte



	Enrico Zanisi - pianoforte



	18:00



	MUSA JAZZ ORCHESTRA



	DIRETTORE: Roberto Spadoni



	Voci: Paola Rosa, Mariella Palomba



	Flauto: Claudio Pelagalli



	Sax Soprano: Lorenzo Bartolomucci



	Sassofoni: Riccardo Williams, Ginevra Bnider, Lucia Ludovici, Federico Cecili, Giorgio Ludovici



	Trombe: Alessandro Cerri, Vincenzo Meli, Michele Rota, Claudio Campa



	Tromboni: Francesco Desiato, Luca Cacciatore, Ferruccio Prini



	Pianoforte: Giuseppe Perelli, Domenico Faramondi



	Basso e Contrabbasso: Valerio Sabbatini, Claudia Mastrangelo



	Batteria



	Federico Lijoi, Roberto Moriconi



	19:00



	REFICE JAZZ BIG BAND



	“AROUND JAZZ”



	DIRETTORE: Filiberto Palermini



	TROMBE: Alessandro Presta, Emanuele Feliciani, Daniele Lucia, Davide Borruso, Cesare Cinelli, Leonardo Giordano



	TROMBONI: Ilario Polidoro, Walter Fantozzi, Mattia Collacchi, Rosario Liberti



	SASSOFONI: Cristiano Celli, Federico D’Ovidio, Leonardo Mastracci, Natalia Stracqualursi, Andrea Ventura, Mario Biondi, Vittorio Bruni



	PIANOFORTE: Milo Catello



	CHITARRA: Paolo Liber, Pasquale Culiersi



	BASSO ELETTRICO: Roberto De Marinis



	BATTERIA: Antonio Polito



	VOCI: Sara Laura Lo Scalzo, Laura Sangermano



	Ospiti: Massimo Bettazzi al sassofono e Maurizio Simonelli alla chitarra
