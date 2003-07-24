Letture: ... - Concerti a Frosinone - FR
|Auditorium del Conservatorio di Frosinone
Viale Michelangelo
|domenica 19 ottobre 2025, dalle 17:00 alle 20:00
|L'evento si svolge al coperto
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Conservatorio di Frosinone
|M° Paolo Tombolesi
|Contatta il referente
REFICE JAZZ FESTIVAL, quinta edizioneAuditorium del Conservatorio di FrosinoneDomenica 19 ottobre 2025INGRSSO LIBERO17:00SAFFIRIO/ZANISI DUOAndrea Saffirio - pianoforteEnrico Zanisi - pianoforte18:00MUSA JAZZ ORCHESTRADIRETTORE: Roberto SpadoniVoci: Paola Rosa, Mariella PalombaFlauto: Claudio PelagalliSax Soprano: Lorenzo BartolomucciSassofoni: Riccardo Williams, Ginevra Bnider, Lucia Ludovici, Federico Cecili, Giorgio LudoviciTrombe: Alessandro Cerri, Vincenzo Meli, Michele Rota, Claudio CampaTromboni: Francesco Desiato, Luca Cacciatore, Ferruccio PriniPianoforte: Giuseppe Perelli, Domenico FaramondiBasso e Contrabbasso: Valerio Sabbatini, Claudia MastrangeloBatteriaFederico Lijoi, Roberto Moriconi19:00REFICE JAZZ BIG BAND“AROUND JAZZ”DIRETTORE: Filiberto PalerminiTROMBE: Alessandro Presta, Emanuele Feliciani, Daniele Lucia, Davide Borruso, Cesare Cinelli, Leonardo GiordanoTROMBONI: Ilario Polidoro, Walter Fantozzi, Mattia Collacchi, Rosario LibertiSASSOFONI: Cristiano Celli, Federico D’Ovidio, Leonardo Mastracci, Natalia Stracqualursi, Andrea Ventura, Mario Biondi, Vittorio BruniPIANOFORTE: Milo CatelloCHITARRA: Paolo Liber, Pasquale CuliersiBASSO ELETTRICO: Roberto De MarinisBATTERIA: Antonio PolitoVOCI: Sara Laura Lo Scalzo, Laura SangermanoOspiti: Massimo Bettazzi al sassofono e Maurizio Simonelli alla chitarra