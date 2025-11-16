Letture: ... - Corsi a Tivoli - RM
|dove:
|Ferramenta Brico Joe Tivoli
Via Tiburtina Valeria
|data:
|domenica 16 novembre 2025, dalle 09:00 alle 17:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Tivoli Trek
|Referente:
|Danny
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3938345211
Partiamo subito da un presupposto: per partecipare a questo corso NON occorre essere esperti e NON occorre avere alcun tipo di esperienza pregressa.
Tutto ciò di cui c'è bisogno è: Passione e Curiosità.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
COSA FAREMO:
Il corso prevede la REALIZZAZIONE COMPLETA di un coltello artigianale attraverso la sapiente guida del Mastro della Coltelleria Cosmai (www.coltelleriacosmai.it).
Il corso inizia alle ore 9.00 e termina alle 17.30 (indicativamente).
A fine giornata ogni partecipante porterà a casa il PROPRIO COLTELLO progettato e realizzato durante il corso, completo di MANICO in paracord e PERSONALIZZAZIONE DELLA LAMA.
Inoltre la partecipazione al corso dà diritto di partecipare GRATUITAMENTE ai successivi corsi per piccoli interventi di manutenzione (affilatura, ecc.) o per chiedere consigli al Mastro Coltellinaio.
Successivamente al corso verrà inviata una dispensa in formato digitale con riassunto delle nozioni teoriche e link utili.
Verrà inoltre rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
PROGRAMMA DEL CORSO:
– Nozioni teoriche su acciai e relativo trattamento termico
– Nozioni teoriche sulle parti che compongono un coltello e le varie tipologie
– Nozioni teoriche della lavorazione da affrontare per realizzare il proprio coltello
– Spiegazione per l'utilizzo degli strumenti di lavorazione e materiali protettivi
- Realizzazione del coltello mediante tecnica di "asportazione"
– Personalizzazione della lama con punzonatura lettere o numeri a propria scelta
– Tempra in forgia del coltello
– Affilatura e Realizzazione del Manico in Paracord
- Nozioni su manicatura in legno, fodero in cuoio o Kydex
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
DOVE:
Il corso si svolgerà a Tivoli, presso l'OFFICINA DI TIVOLI TREK, al coperto e in qualunque condizione climatica.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
CONSIGLI:
E' consigliato abbigliamento da lavoro.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
PER PARTECIPARE O PER INFORMAZIONI:
Mandare una mail all’indirizzo: tivolitrek@gmail.com oppure chiamare il numero 393.8345211 (anche whatsapp)
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO