Descrizione evento:

Partiamo subito da un presupposto: per partecipare a questo corso NON occorre essere esperti e NON occorre avere alcun tipo di esperienza pregressa.

Tutto ciò di cui c'è bisogno è: Passione e Curiosità.

COSA FAREMO:

Il corso prevede la REALIZZAZIONE COMPLETA di un coltello artigianale attraverso la sapiente guida del Mastro della Coltelleria Cosmai (www.coltelleriacosmai.it).

Il corso inizia alle ore 9.00 e termina alle 17.30 (indicativamente).

A fine giornata ogni partecipante porterà a casa il PROPRIO COLTELLO progettato e realizzato durante il corso, completo di MANICO in paracord e PERSONALIZZAZIONE DELLA LAMA.

Inoltre la partecipazione al corso dà diritto di partecipare GRATUITAMENTE ai successivi corsi per piccoli interventi di manutenzione (affilatura, ecc.) o per chiedere consigli al Mastro Coltellinaio.

Successivamente al corso verrà inviata una dispensa in formato digitale con riassunto delle nozioni teoriche e link utili.

Verrà inoltre rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

PROGRAMMA DEL CORSO:

– Nozioni teoriche su acciai e relativo trattamento termico

– Nozioni teoriche sulle parti che compongono un coltello e le varie tipologie

– Nozioni teoriche della lavorazione da affrontare per realizzare il proprio coltello

– Spiegazione per l'utilizzo degli strumenti di lavorazione e materiali protettivi

- Realizzazione del coltello mediante tecnica di "asportazione"

– Personalizzazione della lama con punzonatura lettere o numeri a propria scelta

– Tempra in forgia del coltello

– Affilatura e Realizzazione del Manico in Paracord

- Nozioni su manicatura in legno, fodero in cuoio o Kydex

DOVE:

Il corso si svolgerà a Tivoli, presso l'OFFICINA DI TIVOLI TREK, al coperto e in qualunque condizione climatica.

CONSIGLI:

E' consigliato abbigliamento da lavoro.

PER PARTECIPARE O PER INFORMAZIONI:

Mandare una mail all’indirizzo: tivolitrek@gmail.com oppure chiamare il numero 393.8345211 (anche whatsapp)

IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO