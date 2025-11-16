Corso costruzione Coltelli, Tivoli RM, 16/11/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 16 2025

Corso costruzione Coltelli

Realizza il coltello dei tuoi sogni in 1 giorno!

Letture: ... - Corsi a Tivoli - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Ferramenta Brico Joe Tivoli
Via Tiburtina Valeria
data: domenica 16 novembre 2025, dalle 09:00 alle 17:30
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Tivoli Trek
Referente: Danny
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3938345211
Corso costruzione Coltelli
Descrizione evento: 
Partiamo subito da un presupposto: per partecipare a questo corso NON occorre essere esperti e NON occorre avere alcun tipo di esperienza pregressa.

Tutto ciò di cui c'è bisogno è: Passione e Curiosità.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

COSA FAREMO:

Il corso prevede la REALIZZAZIONE COMPLETA di un coltello artigianale attraverso la sapiente guida del Mastro della Coltelleria Cosmai (www.coltelleriacosmai.it).

Il corso inizia alle ore 9.00 e termina alle 17.30 (indicativamente).

A fine giornata ogni partecipante porterà a casa il PROPRIO COLTELLO progettato e realizzato durante il corso, completo di MANICO in paracord e PERSONALIZZAZIONE DELLA LAMA.

Inoltre la partecipazione al corso dà diritto di partecipare GRATUITAMENTE ai successivi corsi per piccoli interventi di manutenzione (affilatura, ecc.) o per chiedere consigli al Mastro Coltellinaio.

Successivamente al corso verrà inviata una dispensa in formato digitale con riassunto delle nozioni teoriche e link utili.

Verrà inoltre rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

PROGRAMMA DEL CORSO:

– Nozioni teoriche su acciai e relativo trattamento termico

– Nozioni teoriche sulle parti che compongono un coltello e le varie tipologie

– Nozioni teoriche della lavorazione da affrontare per realizzare il proprio coltello

– Spiegazione per l'utilizzo degli strumenti di lavorazione e materiali protettivi

- Realizzazione del coltello mediante tecnica di "asportazione"

– Personalizzazione della lama con punzonatura lettere o numeri a propria scelta

– Tempra in forgia del coltello

– Affilatura e Realizzazione del Manico in Paracord

- Nozioni su manicatura in legno, fodero in cuoio o Kydex

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

DOVE:

Il corso si svolgerà a Tivoli, presso l'OFFICINA DI TIVOLI TREK, al coperto e in qualunque condizione climatica.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

CONSIGLI:

E' consigliato abbigliamento da lavoro.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

PER PARTECIPARE O PER INFORMAZIONI:

Mandare una mail all’indirizzo: tivolitrek@gmail.com oppure chiamare il numero 393.8345211 (anche whatsapp)

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Astratti
L’ospedale dei giocattoli rotti....
Roma c'è! visite guidate (anche...
Non tutte le intolleranze fanno...
Al teatro del lido: il sogno di...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio