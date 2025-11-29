Letture: ... - Mostre a Roma - RM
La Galleria Ess&rrE, situata nel cuore del Porto Turistico di Roma, annuncia l’apertura della Mostra d’Arte di Natale, in programma dal 29 novembre 2025 al 2 gennaio 2026. L’esposizione riunisce una selezione di artisti contemporanei – affermati ed emergenti – offrendo al pubblico un percorso ricco di linguaggi, tecniche e sensibilità diverse.
La mostra presenta opere di pittura e scultura che interpretano, ciascuna con la propria identità, la luce e l'atmosfera del periodo natalizio. Il percorso espositivo propone un dialogo tra tradizione e contemporaneità, offrendo ai visitatori una pluralità di visioni capaci di evocare emozioni, riflessioni e suggestioni legate al tempo delle festività.
Con questa iniziativa, la Galleria Ess&rrE conferma il proprio impegno nel promuovere la creatività contemporanea e nel sostenere la diffusione dell’arte come spazio di incontro e condivisione. La Mostra d’Arte di Natale rappresenta inoltre un’occasione privilegiata per collezionisti, appassionati e turisti di scoprire nuove proposte artistiche all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del litorale romano.
Gli artisti in esposizione sono: Stefania Benedetti, Gianluca Bosello, Laura Casali, Giuseppe Cerasari, Maurizio Cervellati, CIPRARI.C ART, Maria Grazia Emiliani, Roberto Funari, Gaia Maria Galati, Aleardo Koverech, Nadia Latilla, Annalisa Macchione, Luigi Marchese, Federica Marin, Elena Modelli, FabrizioMontreux, Luigi Sinisgalli, Anna Maria Tani, Dino Ventura
Ingresso libero e parcheggio interno gratuito.
Main Sponsor: Meros System Integrator
Sponsor tecnico: Agostinelli Store
Orari galleria: dal lunedi al sabato 10-13 e 15-19