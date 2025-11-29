Descrizione evento:

La Galleria Ess&rrE, situata nel cuore del Porto Turistico di Roma, annuncia l’apertura della Mostra d’Arte di Natale, in programma dal 29 novembre 2025 al 2 gennaio 2026. L’esposizione riunisce una selezione di artisti contemporanei – affermati ed emergenti – offrendo al pubblico un percorso ricco di linguaggi, tecniche e sensibilità diverse.



La mostra presenta opere di pittura e scultura che interpretano, ciascuna con la propria identità, la luce e l'atmosfera del periodo natalizio. Il percorso espositivo propone un dialogo tra tradizione e contemporaneità, offrendo ai visitatori una pluralità di visioni capaci di evocare emozioni, riflessioni e suggestioni legate al tempo delle festività.



Con questa iniziativa, la Galleria Ess&rrE conferma il proprio impegno nel promuovere la creatività contemporanea e nel sostenere la diffusione dell’arte come spazio di incontro e condivisione. La Mostra d’Arte di Natale rappresenta inoltre un’occasione privilegiata per collezionisti, appassionati e turisti di scoprire nuove proposte artistiche all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del litorale romano.



Gli artisti in esposizione sono: ﻿Stefania Benedetti, Gianluca Bosello, Laura Casali, Giuseppe Cerasari, Maurizio Cervellati, CIPRARI.C ART, Maria Grazia Emiliani, Roberto Funari, Gaia Maria Galati, Aleardo Koverech, Nadia Latilla, Annalisa Macchione, Luigi Marchese, ﻿Federica Marin, Elena Modelli, FabrizioMontreux, Luigi Sinisgalli, Anna Maria Tani, Dino Ventura



Ingresso libero e parcheggio interno gratuito.





Main Sponsor: Meros System Integrator



Sponsor tecnico: Agostinelli Store



Per informazioni:



Info: 329 4681684 – 388 6378032



www.accainarte.it



galleriaesserre@gmail.com



29 novembre – 2 gennaio 2026



Orari galleria: dal lunedi al sabato 10-13 e 15-19