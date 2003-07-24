Dal 4 al 14 dicembre 2025 in scena lo spettacolo "Ho ragione lei", Roma RM, 04/12/2025 - Lazio in Festa
 

dic 04 2025
dic 14 2025

Dal 4 al 14 dicembre 2025 in scena lo spettacolo "Ho ragione lei"

dove: teatro golden
data: da giovedì 4 dicembre 2025, alle 00:00
a domenica 14 dicembre 2025, alle 00:00
Dal 4 al 14 dicembre 2025 in scena lo spettacolo
DAI SOCIAL AL TEATRO GOLDEN. ATTESO DEBUTTO PER THE CONIUGI IN "HO RAGIONE LEI"



dal 4 al 14 dicembre 2025



The Coniugi



in



Ho ragione lei



con The Coniugi (Alina Person, Simone Gallo) scritto da Simone Gallo, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli regia di Toni Fornari produzione Goldenstar AM srl Teatro Golden



THE CONIUGY DAI SOCIAL A TEATRO!



La divertente coppia del web sbarca dai social direttamente al palcoscenico del Teatro Golden.



Dal 4 al 14 dicembre 2025 in scena con lo spettacolo "Ho ragione lei", scritto dallo stesso Gallo con Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli (prodotto da Goldenstar AM), 



arriva il duo comico The Coniugi, composto dagli attori Alina Person e Simone Gallo, che sui social raccontano il proprio quotidiano affrontando stereotipi e problematiche legate alla convivenza di ogni giorno.  



Nati inizialmente su Facebook con il passare del tempo si sono espansi anche su youtube, instagram e tik tok raggiungendo in totale un bacino di 680 mila followers e milioni di visualizzazioni.



La Person e Gallo fanno coppia anche nella vita reale e sono pronti a portare sul palco la propria routine attraverso sketch esilaranti che raccontano il dietro le quinte della vita a due.



Lo spettacolo non è solo un concentrato di comicità, ma anche un modo per riflettere sul valore della complicità e del rispetto in una relazione. 



“Ho ragione Lei” fa intuire chi dei due la spunterà, ma è proprio quel bisogno di avere ragione che darà il via al divertimento.



Scegliere cosa indossare per uscire, decidere un film da guardare assieme, trovare l’intimità a comando, avere i giusti spazi in casa:



questi e tanti altri i temi trattati e nei quali sicuramente il pubblico si ritroverà per confrontarsi, condividere in un  mix perfetto tra comicità, ritmo e interazione, Da non perdere. 



Orari spettacoli





giovedì – venerdì ore 21.00



sabato ore 17.00 e 21.00



domenica ore 17.00.





indirizzo



Via Taranto, 36 – Roma 00182



telefono / whatsapp

06.70493826   
