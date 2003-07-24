Descrizione evento:

Alla scoperta delle aziende vinicole del territorio con passeggiata fra i filari, visita della cantina e piccola degustazione di vini.



Anche quest' anno a Velletri i tour "Natale in Cantina" 6,7,13 e 14 dicembre, gratuiti e con navetta.



Prenotazione obbligatoria.



Ci vediamo a Velletri!