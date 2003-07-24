Letture: ... - Enogastronomia a Velletri - RM
|dove:
|Velletri
|data:
|sabato 6 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
|Organizzazione:
|Wine&Dine Holidays
|Referente:
|Cristina
|E-mail:
|Telefono:
|069635689
Alla scoperta delle aziende vinicole del territorio con passeggiata fra i filari, visita della cantina e piccola degustazione di vini.
Anche quest' anno a Velletri i tour "Natale in Cantina" 6,7,13 e 14 dicembre, gratuiti e con navetta.
Prenotazione obbligatoria.
Ci vediamo a Velletri!