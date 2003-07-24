Natale in Cantina - Velletri 2025, Velletri RM, 06/12/2025 - Lazio in Festa
 

dic 06 2025

Natale in Cantina - Velletri 2025

Letture: ... - Enogastronomia a Velletri - RM

dove: Velletri
data: sabato 6 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Organizzazione: Wine&Dine Holidays
Referente: Cristina
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 069635689
Descrizione evento: 
Alla scoperta delle aziende vinicole del territorio con passeggiata fra i filari, visita della cantina e piccola degustazione di vini.



Anche quest' anno a Velletri i tour "Natale in Cantina" 6,7,13 e 14 dicembre, gratuiti e con navetta.



Prenotazione obbligatoria.



Ci vediamo a Velletri!
