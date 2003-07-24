Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Lunedì 8 dicembre 2025, h 11.00

La Leggenda del Natale narrata dagli Elfi di Babbo Natale.

Passeggiata giocata per bambini da 4 a 10 anni.

Aiutiamo Ninetta, un Elfo di Babbo Natale pasticciona e distratta, che ha dimenticato dove ha parcheggiato la slitta con i regali, lei in cambio del vostro aiuto vi svelerà alcuni segreti sulla magia del Natale. Dai vieni ad aiutarla, vedrai che ti divertirai!

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Lunedì 8 dicembre 2025, h 15.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Lunedì 8 dicembre 2025, h 16.00

L’Essenza di Roma

Passeggiata storico-artistica nei luoghi che seppero sedurre i viaggiatori del Grand Tour. I monumenti che già conosciamo avranno nuove storie da raccontare tra arte, lusso e lusinghe.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Sabato 13 dicembre 2025, h 15.15

L'isola Tiberina e i suoi sotterranei.

Visita guidata a numero chiuso (25 max), con "apertura esclusiva e straordinaria" dei sotterranei della chiesa di San Bartolomeo, eccezionalmente aperti solo per noi, e dove potremo visitare un'isola sotto l'isola ammirando i resti ipogei di una cripta medievale voluta dall'imperatore Ottone III di Sassonia, e quelli di epoca repubblicana ed imperiale appartenuti al tempio di Esculapio, dio della medicina. Risaliti in superficie completeremo la visita dell'isola, scendendo fino alle sue banchine per scoprire che non può esistere Roma senza la sua isola.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €18 nuovi iscritti; €16 soci; €15 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €14 disabili; €13 ragazzi (11-17); €8 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Sabato 13 dicembre 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 14 dicembre 2025, h 11.00

La Leggenda del Natale narrata dagli Elfi di Babbo Natale.

Passeggiata giocata per bambini da 4 a 10 anni.

Aiutiamo Ninetta, un Elfo di Babbo Natale pasticciona e distratta, che ha dimenticato dove ha parcheggiato la slitta con i regali, lei in cambio del vostro aiuto vi svelerà alcuni segreti sulla magia del Natale. Dai vieni ad aiutarla, vedrai che ti divertirai!

Guida/operatore didattico: Valeria Scuderi.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 14 dicembre 2025, h 15.00.

A grande richiesta. Villa Farnesina alla Lungara e la Loggia di Psiche.

Visita guidata con apertura straordinaria pomeridiana (max 25 partecipanti) la seconda domenica del mese.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €28 nuovi iscritti; €27 soci; €26 over 65 anni, insegnanti, soci FAI, ICOM, Touring Club Italiano, Biglietti d'ingresso ai Musei Vaticani, Museo Nazionale Romano, Parco Archeologico del Colosseo entro 7 giorni dalla data di vidimazione; €20 (14-17 anni), diversamente abili, giornalisti, guide turistiche; €12 (10-13 anni); €8 bambini (6-9 anni); gratis (0-5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 14 dicembre 2025, h 15.00

Laboratorio di cucina per piccoli chef: "Impariamo a fare la pizza e la focaccia"

Un'esperienza unica e divertente per i nostri piccoli amici, che impareranno a cucinare in compagnia di altri bambini, sotto la guida esperta di un operatore didattico.

COSTO: Bambini 03-13 anni: €25. (Il costo comprende una merenda a base di pizza e focaccia preparata dal nostro chef e un drink a scelta).

Adulti: consumazione obbligatoria, spesa minima €7 - (Aperitivo rinforzato costa €12).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.