Co.he Days: due giorni di arte contemporanea a Casa Scalabrini 634, Roma RM, 12/12/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

dic 12 2025
dic 13 2025

Co.he Days: due giorni di arte contemporanea a Casa Scalabrini 634

Letture: ... - Incontri a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Casa Scalabrini
data: da venerdì 12 dicembre 2025, alle 00:00
a sabato 13 dicembre 2025, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Co.he Days: due giorni di arte contemporanea a Casa Scalabrini 634
Descrizione evento: 
Con l’opera di land art “Coste”, che segna il nuovo allestimento del M.A.U.Mi, e l'inaugurazione di “Riverbero”, l’installazione site-specific dell’artista visiva Maria Pia Picozza, il 12 e il 13 dicembre nascono i Co.He Days, giornate di conoscenza ed esplorazione delle eredità condivise del territorio, che avranno in Casa Scalabrini 634 il loro epicentro: un vero e proprio festival di arte contemporanea, una due giorni dove si intrecciano immagine, storia, memoria e partecipazione pubblica.

La storia dei flussi migratori, la fatica e la difficoltà del viaggio, la speranza del “mondo nuovo” e le sfide dell'integrazione sono l'argilla in cui si modella il progetto culturale del M.A.U.Mi, un luogo culturale e comunitario unico nel suo genere: un museo open air che nelle sue otto opere mette insieme i dinosauri e Sant'Elena, la rilettura di un moderno Costantino e la nascita di una Roma che già dalla sua fondazione è sempre stata meticcia, multiculturale, declinata al plurale. Il nuovo allestimento del M.A.U.Mi verrà presentato il 13 dicembre alle ore 12 con “Coste”, l’opera di land art realizzata su progetto di Giulia Papa, Giulia Bianchi, Lavinia Tommasoli ed Ilektra Mancini, curata da Claudio Gnessi e concepita come pedana multifunzionale e simbolo del Museo: un dispositivo narrativo e performativo che allude all’idea di approdo, ripartenza e attraversamento, temi centrali nella storia migratoria del territorio.

Dal 12 al 20 novembre il M.A.U.Mi si arricchisce del contributo di Maria Pia Picozza, “Riverbero”, un lavoro lungo mesi allestito nell’aula all’aperto di Casa Scalabrini 634 e che nasce da una lunga ricerca condotta dall’artista attraverso interviste audio a donne provenienti da circa venti Paesi, chiamate a condividere memorie, suoni, immagini e pratiche legate ai loro territori d’origine e alla loro esperienza migratoria.

Dalle loro voci emerge un archivio sonoro intimo e corale, trasformato da Picozza in una grande struttura composta da audio, proiezioni video, ombre e tracciati di fili di ferro - materiale ricorrente nella sua poetica - simbolo di connessione, memoria e movimento. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato Elisa Nancy Natali (sound engineer), Laura Riccioli (attrice e performer, conduttrice dei workshop teatrali con le partecipanti) e il videomaker Piero Tacconi, che ha documentato l’intero processo.

Il M.A.U.Mi è un museo diffuso che intreccia arte urbana, ricerca storica e partecipazione. Ogni opera è collegata a un QR-Code che permette di approfondire i temi narrati, creando un ponte tra memoria e presente. Con l’ingresso di “Coste” e la presentazione di “Riverbero”, Casa Scalabrini consolida la propria identità come polo culturale dedicato alla ricerca sulle migrazioni, confermando la forza dell’arte come strumento di dialogo, integrazione e costruzione di comunità.

12 dicembre ore 18.30 - opening Riverbero

13 dicembre ore 12 - inaugurazione nuovo allestimento M.A.U.Mi

Evento gratuito.

Casa Scalabrini - Via Casilina, 634 - Roma

Il progetto fa parte del programma Giubileo dei Margini, ideato dall’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros e vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum - 2025 in collaborazione e sarà realizzato in collaborazione con le associazioni Z.O.E. - Zone Oltre le Evidenze APS, Pisacane 099 ODV e ASCS Onlus.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Un natale artigianale
Roma c'è! visite guidate (anche...
Natale corchianese
Il natale di roma borgata festival
Co.he days: due giorni di arte...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio