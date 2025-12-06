Descrizione evento:

Il Comune di Corchiano, la Rete d'imprese "Antica Fescennium e la Pro Loco, presentano il programma del “Natale Corchianese 2025-2026”, una rassegna che accompagnerà cittadini e visitatori lungo un intero mese di festeggiamenti, dal 6 dicembre al 6 gennaio, attraverso iniziative culturali, musicali, artistiche e ricreative diffuse nel centro storico e nelle aree più rappresentative del territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione e dei partner coinvolti è offrire un periodo natalizio di ampio respiro, capace di coniugare tradizione, spirito comunitario e valorizzazione del patrimonio locale.

Al centro delle celebrazioni torna il Presepe Vivente di Corchiano, giunto alla sua

cinquantaseiesima edizione e riconosciuto come uno dei più longevi e rappresentativi della Tuscia. La manifestazione, divenuta un riferimento per la comunità e per i visitatori provenienti dall’intera regione, si svolge nella cornice naturale delle Forre del Rio Fratta, un paesaggio unico in cui natura, archeologia e storia si fondono in un’atmosfera di forte impatto scenografico. Da oltre mezzo secolo il Presepe Vivente rappresenta un momento identitario per il territorio, custodito e rinnovato grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione

attiva dei cittadini.