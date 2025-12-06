Natale Corchianese, Corchiano VT, 06/12/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

dic 06 2025
gen 06 2026

Natale Corchianese

Letture: ... - Feste a Corchiano - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Corchiano Viterbo
data: da sabato 6 dicembre 2025, alle 00:00
a martedì 6 gennaio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Antica Fescennium
Referente: Alessandro
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Natale Corchianese
Descrizione evento: 
Il Comune di Corchiano, la Rete d'imprese "Antica Fescennium e la Pro Loco, presentano il programma del “Natale Corchianese 2025-2026”, una rassegna che accompagnerà cittadini e visitatori lungo un intero mese di festeggiamenti, dal 6 dicembre al 6 gennaio, attraverso iniziative culturali, musicali, artistiche e ricreative diffuse nel centro storico e nelle aree più rappresentative del territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione e dei partner coinvolti è offrire un periodo natalizio di ampio respiro, capace di coniugare tradizione, spirito comunitario e valorizzazione del patrimonio locale.

Al centro delle celebrazioni torna il Presepe Vivente di Corchiano, giunto alla sua

cinquantaseiesima edizione e riconosciuto come uno dei più longevi e rappresentativi della Tuscia. La manifestazione, divenuta un riferimento per la comunità e per i visitatori provenienti dall’intera regione, si svolge nella cornice naturale delle Forre del Rio Fratta, un paesaggio unico in cui natura, archeologia e storia si fondono in un’atmosfera di forte impatto scenografico. Da oltre mezzo secolo il Presepe Vivente rappresenta un momento identitario per il territorio, custodito e rinnovato grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione

attiva dei cittadini.
