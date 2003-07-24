Letture: ... - Mostre a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|piazza vittorio veneto 25
centro storico
|info periodo:
|venerdi sabato domenica nel periodo indicato
|data:
|sabato 13 dicembre 2025, dalle 15:00 alle 19:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|sala espositiva Lahmann Simeone
|Referente:
|Claudia Lahmann
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3473102635
La sala espositiva Lahmann Simeone in occasione della mostra pittorica in corso LUCITA Magiche Atmosfere si presenta l’evento un Natale Artigianale, con oggettistica e prodotti artigianali del territorio.