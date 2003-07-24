un natale artigianale, Castelnuovo di Porto RM, 13/12/2025 - Lazio in Festa
 

dic 13 2025

un natale artigianale

magiche atmosfere

dove: piazza vittorio veneto 25
centro storico
info periodo: venerdi sabato domenica nel periodo indicato
data: sabato 13 dicembre 2025, dalle 15:00 alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: sala espositiva Lahmann Simeone
Referente: Claudia Lahmann
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3473102635
un natale artigianale
Descrizione evento: 
La sala espositiva  Lahmann Simeone in occasione della mostra pittorica in corso LUCITA Magiche Atmosfere si presenta l’evento un Natale Artigianale, con oggettistica e prodotti artigianali del territorio.
