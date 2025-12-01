Armonia di voci per il Natale, Roma RM, 14/12/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

dic 14 2025

Armonia di voci per il Natale

Armonia di voci per il Natale

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

dove: BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
data: domenica 14 dicembre 2025, dalle 18:30 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: CAMERA MUSICALE ROMANA
Referente: ELVIRA MARIA IANNUZZI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3334571245
Armonia di voci per il Natale
Descrizione evento: 
CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

Convcerti nel parco

 

 Presentano

 

“Armonia di voci per il Natale”

Musiche di G. P. da Palestrina, F. Schubert, R. Strauss, M. Reger, P. Yon, M. Leontovych, F. X. Gruber, JR. Shannon, I, Berlin, J. R. Shannon, H. Martin, S. Vovk, O. Dipiazza

 

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma 

domenica 14 dicembre ore 18:30

 

 

Esegue:

 

Coro di voci bianche “Voces Angelorum” - Coro “Teen Singers” - Coro giovanile “With Us”

Francesco del Fra, pianoforte

Camilla Di Lorenzo, direzione

 

Una voce solista… tre cori di età e repertori diversi che si intrecciano e si fondono per celebrare la festa più importante della cristianità - e non solo.

La nascita di Gesù Bambino, simbolo universale disperanza e rinnovamento, ha ispirato nei secoli canti di pace e gioia, inni al Signore e dolci ninne nanne dedicate al piccolo appena nato. Brani che riecheggiano del tintinnio delle campane, del fruscio della neve e di melodie che cullano i sogni

Questo appuntamento, ancora in collaborazione con l’Associazione “I concerti nel Parco, presenta un programma ricco di varietà ritmica e stilistica, propone canti natalizi tradizionali accanto a mottetti dell’Avvento e a ninne nanne composte da grandi maestri della musica, italiana e non solo.

Fiore all’occhiello della serata sarà la traduzione di alcuni canti in Lingua dei Segni (LIS), una “danza” di giovani mani bianche che renderà la musica accessibile a tutti, affinché nessuno resti escluso dalla bellezza del canto.

Nel corso della serata sarà presente anche l’APS Rosso Bebè, che sostiene le famiglie di bambini con autismo. Per l’occasione troverete panettoni e piccoli gadget natalizi, il cui ricavato contribuirà ai loro progetti di supporto: un gesto di solidarietà che si intreccia con il messaggio di accoglienza e condivisione che questo concerto desidera trasmettere.

 

PROGRAMMA

O Albero (Trad natalizio XVIII secolo)            

Astro del ciel (F. X. Gruber 1818)

Mille Cherubini in coro (F. Schubert - Wiegenlied 498 - 1816) 

Gloria tibi Domine (G. Gilpin 2000)

Bianco Natale (I. Berlin 1942)

Gesù bambino – Un vero inno natalizio (P. Yon 1907)

Maria Wiegenlied (M Reger 1912)

Adeste fideles (J F. Wade 1743)

Gotta whisper, gotta shout! (V. C. Johnson)

Sub tuum praesidium (G. P. da Palestrina – 1584)

Jesu Rex admirabilis (G. P. da Palestrina – 1586)

Salve Regina (M. Kocsar su un canto gregoriano dell XI secolo – 1990) 

Tota Pulchra (O. Dipiazza – 1994)

Ta na solbici (S. Vovk 2017)

Wiegenlied Op. 41 n. 1 (R. Strauss – 1899)

Have yourself a merry Little Christmas (H. Martin 1943)

Carol of the bells (M. Leontovych 1916)

 

 

A cura di Camera Musicale Romana Project, Associazione Camera Musicale Romana ETS, Luogo Arte Accademia Musicale APS, Associazione I Concerti nel Parco

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project

 

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

 

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

 

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).
