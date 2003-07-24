Descrizione evento:

Il 16 dicembre 2025 il Prof. Nicola Savarese, storico docente dell’Ateneo Roma Tre, avrebbe compiuto 80 anni. Per onorarne la memoria, il DAMS gli dedica due giornate di studio – “L’opera dello straniero. Storie, viaggi e vite di Nicola Savarese”, e il Teatro Palladium ospita uno degli avamposti teatrali che negli ultimi decenni si è fatto ponte e dialogo tra performance e tradizioni: Il Teatro Tascabile di Bergamo. Lo fa con uno degli spettacoli più riusciti del gruppo: The Yoricks. Intermezzo comico opera scenica che nasce dalla volontà di restituire, attraverso il teatro, uno degli elementi più vitali del lavoro di Savarese: il dialogo tra forme, culture, tradizioni.

The Yoricksriporta in scena un antico tema europeo, la Danza Macabra, reinterpretato attraverso il linguaggio del clown e del teatro fisico. Sei attori – clown e monaci-scheletro – si muovono insieme ad angeli, animali simbolici e figure ricorrenti nell’immaginario popolare, dando vita a un intermezzo comico e grottesco che affronta il tema della morte con ironia, rovesciamento e sorpresa. Il risultato è un piccolo circo surreale che alterna lazzi, duelli finti, magie minime e gags celebri, offrendo allo spettatore una lettura immediata e accessibile di un tema antico che torna a parlare al presente.

Il lavoro nasce all’interno della ricerca pluriennale del TTB sulla Danza Macabra – dopo Amor mai non s’addorme (2009) e Rosso Angelico (2014) – e prosegue l’indagine del gruppo sulle tradizioni del clown, da Foottit et Chocolat ai Fratellini, da Charlie Rivel ai Fratelli Colombaioni. La musica dal vivo accompagna l’azione, sostenendo un ritmo scenico che unisce comico, nostalgia e fisicità. La drammaturgia procede attraverso immagini essenziali e strutture immediate, con una scrittura scenica che alterna gesto, ritmo e relazione diretta con il pubblico.

La serata diventa così parte del percorso dedicato a Nicola Savarese: un ponte tra la sua ricerca accademica, centrata sul dialogo tra culture e forme performative, e l’esperienza del TTB, al quale Savarese era profondamente legato e al quale ha donato la sua biblioteca che è oggi patrimonio della Biblioteca Teatrale Eurasiana del Teatro Tascabile di Bergamoinauguratanel 2023 al termine di un lungo percorso di catalogazione dei due fondi librari che la compongono: quello di Renzo Vescovi e quello di Savarese, entrambi, in diverso modo, appassionati studiosi dei rapporti tra teatro orientale e teatro occidentale.

Fondato nel 1973 da Renzo Vescovi, il TTB – Teatro Tascabile di Bergamo continua oggi il suo percorso come gruppo di ricerca stabile, con un lavoro che integra addestramento attoriale, attenzione alla dimensione fisica e studio delle tradizioni sceniche, mantenendo viva una pratica teatrale che unisce continuità e rinnovamento.

La creazione è diretta da Tiziana Barbiero e vede in scena Alessia Baldassari, Tiziana Barbiero, Ruben Manenti, Alessandro Rigoletti, Caterina Scotti e Marta Suardi. Le musiche sono eseguite dal vivo da Clara Rigoletti. Il progetto si avvale della consulenza musicale di Maurizio Stefania e Osvaldo Arioldi – Officine Schwartz – e della consulenza scenografica di Luì Angelini e Paola Serafini – La Voce delle Cose.

16 dicembre ore 21

Teatro Palladium – Piazza Bartolomeo Romano, 8 00154 Roma

Ingresso gratuito