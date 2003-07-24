"La seconda vita dei giocattoli". A Zoomarine, riparte la campagna solidale del riciclo, Roma RM, 20/12/2025 - Lazio in Festa
 

dic 20 2025
dic 21 2025

"La seconda vita dei giocattoli". A Zoomarine, riparte la campagna solidale del riciclo

e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot

data: da sabato 20 dicembre 2025
a domenica 21 dicembre 2025
"La seconda vita dei giocattoli". A Zoomarine, riparte la campagna solidale del riciclo e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot



 



20 e 21 dicembre 2025



 



La festa più attesa dell'anno sta per arrivare e per tutti coloro che, purtroppo, non potranno vivere pienamente la magia del Natale come speravano, ecco che arriva la quarta edizione de "La seconda vita dei giocattoli".



 



 L'iniziativa è stata lanciata dal parco Zoomarine, che attraverso i  social ha invitato il suo pubblico a rimettere in circolo i giocattoli, rigorosamente in buono stato, che saranno raccolti dai volontari di varie associazioni e consegnati alla Caritas di Tor San Lorenzo. 



 



Per ogni gioco donato sarà concesso in cambio un incontro con i delfini. Il 20 e 21 dicembre 2025 si apre, quindi, al parco  la Festa del Natale con tante attività e, soprattutto, con ingresso gratuito per i bambini fino a 16 anni. 



 



Tra gli appuntamenti:  presso il Topo Gigio Bistrot, oltre all'Xmas Lab dove i bambini potranno creare e decorare il proprio alberello insieme al topo più dolce di sempre, tutti potranno partecipare a  “Il Dono Sospeso di Natale”,



 



 per un gesto del cuore che rafforza lo spirito natalizio e che prevede, oltre alla raccolta dei giochi, la possibilità di dispensare anche pensieri gentili, dediche affettuose, che saranno consegnate ai Clown Dottori dell'Associazione Andrea Tudisco.



 



 Da anni in prima linea nel fornire accoglienza, supporto e assistenza ai bimbi con gravi patologie e alle loro famiglie. 



Pronti per portarle negli ospedali.   



 



 



Per i visitatori di ogni età sarà un weekend meraviglioso all'insegna del divertimento con il Villaggio Natalizio, aperto in occasione dei 20 anni di anniversario del parco. 



 



A partire dalle 11:30 e fino alle 18:00, i visitatori saranno accolti da luminarie artistiche, attrazioni a tema e potranno esplorare il mondo degli animali e incontrare Babbo Natale e i suoi Elfi. 



 



Ma non è finita qui!  



 



Sabato 20 dicembre, l'artista Michele Mangino presenta il suo acclamato “Dreams Bubble Show”: uno spettacolo dove centinaia di bolle di sapone danzano tra luci e fumo, creando un'atmosfera poetica,  onirica e mozzafiato. 



 



L'evento, incluso nel biglietto, avrà 3 repliche per dare a tutti la possibilità di vivere questo istante di puro incanto.  



 



Domenica 21 dicembre tornano sul palco due amatissime icone del web e della musica per bambini: Lucilla e Daisy Dot. Le due artiste porteranno uno show live a tema natalizio, pronto a far cantare e ballare grandi e piccoli. 



 



Al termine dello spettacolo, è previsto un momento speciale per incontrare le star e scattare una foto ricordo.



 

www.zoomarine.it   
