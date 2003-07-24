Babbo Riciclo. Rimetti in circolo i giochi e accendi il Natale di altri bambini, Roma RM, 20/12/2025 - Lazio in Festa
 

dic 20 2025

Babbo Riciclo. Rimetti in circolo i giochi e accendi il Natale di altri bambini

al "Fra', Fiera del Regalo Accessibile" al Fusolab 2.0

dove: fusolab
data: sabato 20 dicembre 2025, dalle 00:00 alle 00:00
Babbo Riciclo. Rimetti in circolo i giochi e accendi il Natale di altri bambini
Descrizione evento: 
Babbo Riciclo. Rimetti in circolo i giochi e accendi il Natale di altri bambini al "Fra', Fiera del Regalo Accessibile" al Fusolab 2.0



 



Ridurre gli sprechi e moltiplicare l'amore, questa la mission del Fusolab 2.0 che, in occasione del ritorno di "Fra', la Fiera del Regalo Accessibile - regali autoprodotti da 1 a 50 euro" prevista il 20 e 21 dicembre, lancia la proposta di un Babbo Natale del Riciclo. 



 



L'idea è semplice ma efficace: rimettere in circolo giochi non più utilizzati e in buono stato da donare a bambini meno fortunati. 



 



E così la coloratissima fiera nel quartiere Alessandrino, organizzata durante la rassegna "Arcipelago Metropolitano", realizzata con il contributo di Roma Città Metropolitana e in collaborazione con ATCL, apre le sue porte alla magia del cuore. 



 



Durante il weekend sarà possibile entrare gratuitamente ed esplorare ogni angolo della fiera con tutte le sue meravigliose opportunità e acquistare regali accessibili da più di 140 artigiani e creativi, per chi ancora non li avesse fatti. 



 



Programma e dettagli su fusolab.net/fra    



 



Ma non è finita! Nel weekend successivo il 27-28 arriva il gran finale con “Ensemble! – Suoni e sapori dal mondo”.



 



Due giornate dedicate all’isola tematica Culture e Sapori, che celebra la Roma plurale attraverso musica, danza, cinema e gastronomia.



Ensemble! propone un’esperienza immersiva che riunisce concerti, incontri, proiezioni, street food e mercatino, con assaggi e contenuti culturali curati direttamente dalle comunità straniere presenti sul territorio. 



 



Un momento di festa e condivisione pensato per chiudere la rassegna con una grande tavola comune, simbolo di dialogo interculturale e partecipazione. 



 



Le tappe di Arcipelago Metropolitano si snodano come quattro isole tematiche, ciascuna dedicata a un diverso modo di stare insieme: gioco, infanzia, artigianato e, infine, culture del mondo. 



 



Tra mercatini, laboratori, giochi, incontri, concerti e spettacoli live, le famiglie sono invitate a esplorare percorsi esperienziali capaci di generare emozione, meraviglia e consapevolezza.



 



Avviata il 29 novembre e in programma fino al 28 dicembre 2025, Arcipelago Metropolitano si articola in quattro tappe tematiche distribuite tra il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo e il Fusolab di Roma, proponendo una reinterpretazione del Natale in chiave contemporanea e solidale. 



 



L’iniziativa, fortemente voluta dalla Consigliera delegata alla Cultura Tiziana Biolghini, ha inteso offrire alle famiglie un’occasione di incontro e scambio, superando le logiche del consumo seriale a favore di esperienze condivise.



 



FUSOLAB



Viale della Bella Villa 94 (zona Alessandrino, Roma)



Parcheggio gratuito 600 posti - Metro C Alessandrino - Uscita 18 GRA

www.fusolab.net - info@fusolab.net   
