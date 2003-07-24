Larp da Camera. Rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo, Roma RM, 19/12/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

dic 19 2025
dic 21 2025

Larp da Camera. Rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo

Letture: ... - Incontri a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Buon Pastore
data: da venerdì 19 dicembre 2025, alle 00:00
a domenica 21 dicembre 2025, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Larp da Camera. Rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo
Descrizione evento: 
Roma festeggia il Natale con il potere dell’immaginazione. Dal 5 al 21 dicembre 2025, gli spazi del Buon Pastore, nel cuore di Trastevere, ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al LARP (Live Action Role Playing) come forma d’arte performativa. Cinque appuntamenti trasformano il pubblico in protagonista attivo di esperienze teatrali immersive, firmate da alcuni tra i più autorevoli autori e autrici della scena nazionale e internazionale.

Nato tra Stati Uniti e Scandinavia negli anni Settanta come evoluzione dei giochi di ruolo da tavolo, il larp si è affermato negli ultimi decenni come fenomeno culturale sempre più rilevante, trovando declinazioni nel fantasy, nella fantascienza, nel giallo investigativo, nella storia e nel teatro sperimentale. Un linguaggio ibrido che mescola performatività e partecipazione, puntando tutto sull’esperienza diretta.

La rassegna è curata da Umberto Francia, tra i più affermati larp designer italiani in ambito internazionale, e propone cinque esperienze dal vivo pensate per spazi raccolti. La formula del “Larp da Camera” prende ispirazione dai concerti da camera: scenari contenuti, intensi, a bassa scala, in cui lo spettatore non è mai esterno, ma parte integrante dell’azione. Il programma attraversa la memoria storica, i temi dell’identità e della giustizia, il desiderio di fuga, la perdita, fino a una dimensione comica e intergenerazionale.

La rassegna è sostenuta dal Municipio I di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è realizzata da Eryados, realtà di riferimento del larp design italiano e internazionale, attiva da oltre quindici anni nel promuovere il gioco come strumento di conoscenza, formazione e creazione artistica.

Tutti gli eventi sono gratuiti, pensati per gruppi ristretti (da 5 a 30 partecipanti) e con prenotazione obbligatoria. Larp da Camera si svolgerà presso il Buon Pastore, in via della Penitenza 37, dal 5 al 21 dicembre 2025, in queste date e orari: 5 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 8 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 11 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 18 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 21 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00.

Larp da Camera è un progetto sostenuto dal Municipio Roma I di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e realizzata da Eryados

Roma, dal 5 al 21 dicembre 2025

Sede: Buon Pastore, via della Penitenza 37

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: info@eryados.it, www.eryados.it
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Larp da camera. rassegna di...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Diritti viandanti
Babbo riciclo. rimetti in circolo...
"la seconda vita dei giocattoli"....
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio