Descrizione evento:

Domenica 11 gennaio a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando l’Ex Dogana e la mostra Diamond Dust!



Vi proponiamo un pomeriggio di visita all’Ex Dogana di San Lorenzo, un ex spazio industriale trasformato in due nuove realt: Accademia Italiana e Social Hub. La visita culminerà con la suggestiva mostra Diamond Dust dedicata alla drag queen La Diamond, allestita nei sotterranei dell’Accademia.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/