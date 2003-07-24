OmoGirando l’Ex Dogana e la mostra Diamond Dust, Roma RM, 11/01/2026 - Lazio in Festa
 

gen 11 2026

OmoGirando l’Ex Dogana e la mostra Diamond Dust

visita guidata LGBTQIA+ friendly

dove: Ex Dogana
Viale dello Scalo San Lorenzo 10
data: domenica 11 gennaio 2026, dalle 15:30 alle 17:00
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando l’Ex Dogana e la mostra Diamond Dust
Domenica 11 gennaio a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando l’Ex Dogana e la mostra Diamond Dust!

 

Vi proponiamo un pomeriggio di visita all’Ex Dogana di San Lorenzo, un ex spazio industriale trasformato in due nuove realt: Accademia Italiana e Social Hub. La visita culminerà con la suggestiva mostra Diamond Dust dedicata alla drag queen La Diamond, allestita nei sotterranei dell’Accademia.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
