Descrizione evento:

Domenica 25 gennaio a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando la mostra ‘Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione’!



La Centrale Montemartini ospita una interessante mostra dedicata a Maria Barosso, archeologa ed artista dei primi del Novecento poco nota, ma importantissima per la documentazione dei grandi scavi di Roma. Barosso fu la prima donna funzionaria presso la Direzione Generale Antichità e Belle Arti di Roma e collaboratrice di Giacomo Boni, i suoi acquerelli e i suoi disegni documentarono le demolizioni e i rinvenimenti dei principali cantieri archeologici, restituendoci uno spaccato della Roma in trasformazione dei primi del Novecento.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/