Durante le festività natalizie il Bioparco di Roma propone un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie. Ogni giorno sarà possibile partecipare alle attività pensate per far conoscere da vicino gli animali, ascoltare storie e curiosità e giocare.

A Santo Stefano alle ore 11.30 e 14.30 presso la Sala degli Elefanti si terranno due tombole speciali in cui, al posto dei numeri saranno estratti gli animali del Bioparco. Ogni bambino riceverà una cartella, saranno estratti gli animali e oltre a cercarli sulle rispettive cartelle, i partecipanti dovranno rispondere a quiz e superare prove divertenti. Un altro gioco avvincente sarà il ’31 al Bioparco’ che si terrà nel parco dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 15.30. All’ingresso del parco si riceverà una carta e, passeggiando lungo i viali del parco, si dovranno trovare le altre carte per raggiungere 31 come punteggio o arrivare il più vicino possibile, utilizzando al massimo tre carte. Arrivati a 31, o al numero vicino, si mostrerà al banco il proprio punteggio: se sarà maggiore del Banco, allora si prenderà il premio. In caso contrario si potrà ritentare.

Domenica 4 gennaioin Sala degli elefanti dalle 10.00 alle 16.00 i bambini potranno cimentarsi nel laboratorio creativo ‘Le carte racconta storie’, in cui ognuno avrà a disposizione vecchie riviste e giornali da cui ritagliare immagini a piacere da incollare su un cartone. Tutte le carte insieme formeranno il mazzo, con il quale ogni partecipante farà la sua parte per inventare una storia collettiva. Ai bimbi piccoli sono dedicati i laboratori manuali intitolati ‘Aspettando la Befana’, uno per costruire la casa della befana da realizzare con scatolette da decorare e assemblare e con la tecnica pop-up. Un altro per costruire e colorare decorazioni per aspettare l’arrivo della Befana. E l’ultimo, intitolato ‘faccia da Befana’, per creare il volto della Befana con materiali di riciclo. Presso l’area dei lemuri catta alle ore 11.30 i bambini potranno divertirsi insieme ai guardiani a preparare un pasto speciale per i lemuri: una calza piena di verdura, frutta fresca e secca arricchita da carrube, un legume dolce e nutriente che somiglia al cioccolato. Inoltre sarà organizzato il gioco ’31 al Bioparco’ che si terrà nel parco dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 15.30.

Il giorno dell’Epifania si svolgerà una grande caccia al tesoro a squadre intitolata ‘Alla ricerca della calza d’oro’ per esplorare il Bioparco e conoscere curiosità e aneddoti sul personaggio della Befana. Ci saranno quattro prove da affrontare; ad ogni prova superata verrà consegnata una caramella colorata; chi avrà le quattro caramelle colorate riceverà l’indizio finale che condurrà le squadre a ritrovare la calza d’oro. Attività su prenotazione da effettuare entro il 5 gennaio a: info@ilflautomagico.net.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio: dalle 11.00 alle 15.15 si potrà prendere parte all’attività ‘Chi non si adatta è perduto” in compagnia del personale didattico. Attraverso l’osservazione ravvicinata degli animali presenti nel laboratorio, si potranno comprendere forme, colori e comportamenti che rappresentano un adattamento di quella particolare specie al proprio ambiente naturale. Tra gli animali che si potranno vedere: i gechi del Madagascar, gli insetti stecco, le testuggini a zampe rosse, le rane freccia, i rospi, le pogone, l’axolotl e i camaleonti.

Imperdibili poi i pasti degli animali, un’occasione unica per approfondire le conoscenze sugli esemplari ospiti del parco e scoprirne caratteristiche e curiosità in compagnia dello staff zoologico. Gli appuntamenti: ore 11.00 giraffe, 11.30 lemuri catta, 12.00 elefanti, 14.00 scimpanzé , 15.00 otarie e alle 15.30 pinguini del Capo.



Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco