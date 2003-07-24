Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Lunedì 29 dicembre 2025, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Lunedì 29 dicembre 2025, h 15.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Lunedì 29 dicembre 2025, h 15.30

I Fori Imperiali: passeggiando con gli Imperatori.

Passeggiata archeologica dal Campidoglio al Colosseo attraversando i Fori di Giulio Cesare, Augusto, Traiano, Transitorio e della Pace.

Guide: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi (da 6 a 17 anni).

Martedì 30 dicembre 2025, h 11.00

San Silvestro e il “mistero” dell’ultimo giorno dell’anno narrato ai bambini dai sotterranei di Roma.

Visita giocata per bambini.

La tradizione vuole che San Silvestro abbia battezzato l'Imperatore Costantino durante l'ultima notte dell'anno, dopo essere sceso nel grembo della terra percorrendo una scala di 365 gradini, i giorni di un anno. Ma chi era San Silvestro? E dove era sceso di preciso?

Vieni a scoprirlo con noi!

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso €4 adulti, gratis bambini.

Prenotazioni: sms/wa al 3914124246 oppure al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Martedì 30 dicembre 2025, h 15.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).-

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Martedì 30 dicembre 2025, h 16.00

I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.

Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €22 nuovi iscritti; €20 soci; €19 ragazzi (18-25 anni), disabili; €17 ragazzi (11-17 anni); €12 bambini (6-10 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Venerdì 2 gennaio 2026, h 11.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Venerdì 2 gennaio 2026, h 15.30

La Nascita di Roma.

Una passeggiata suggestiva nei luoghi che hanno segnato la nascita di Roma, per conoscere storia e leggende legate alla sua fondazione: l'Isola Tiberina, il Foro Boario e il Circo Massimo su cui affacciano i colli del Palatino e dell'Aventino.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Venerdì 2 gennaio 2026, h 16.00

Novità: la Leggenda dell'arrivo del Nuovo Anno narrata ai bambini dai sotterranei di Roma.

Visita giocata per bambini con apertura "speciale" (max 15 bambini più i loro accompagnatori).

Un viaggio emozionante nelle viscere della terra per andare alla scoperta di un luogo misterioso riemerso alla luce dopo secoli di oblio.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Sabato 3 gennaio 2026, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Sabato 3 gennaio 2026, h 16.00

Gli Angeli di Castel Sant'Angelo.

Divertente visita guidata per bambini a numero chiuso (massimo 20 partecipanti tra bambini e adulti) con sconto per gli adulti.

Guida: Valeria Scuderi.

Contributo associativo: €10 bambini (4-13 anni); €8 adulti; €5 adulti "singoli" che accompagnano almeno 2 bambini

+ biglietto d'ingresso: Intero €16; Scontato 18-25 anni; Gratuito 0-17.

Sabato 3 gennaio 2026, h 17.00

I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.

Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €22 nuovi iscritti; €20 soci; €19 ragazzi (18-25 anni), disabili; €17 ragazzi (11-17 anni); €12 bambini (6-10 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 4 gennaio 2026, h 11.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 4 gennaio 2026, h 11.00

Le Terme di Caracalla: mens sana in corpore sano.

Visita guidata a soli €15 comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €15 intero; €13 disabili, ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5) + biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Domenica 4 gennaio 2026, h 15.00

Le Terme di Caracalla spiegate ai bambini.

Visita "giocata" per bambini con biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Guida/operatore didattico: Marco Biordi.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 4 gennaio 2026, h 16.00

Magia e misteri di Palazzo Altemps, fra storia, arte ed esoterismo.

Visita guidata a soli 15€ comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese (max 30 partecipanti).

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 intero; €13 disabili, ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €11 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5) + Biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Lunedì 5 gennaio 2026, h 11.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).-

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Lunedì 5 gennaio 2026, h 15.00 e Martedì 6 gennaio 2026, h 15.00

La Leggenda della Befana narrata dai sotterranei di Piazza Navona.

Visita guidata per bambini dell'area archeologica dello Stadio di Domiziano, posta nei sotterranei di Piazza Navona.

Visiteremo anche la Piazza in versione natalizia in cerca della "dolce" Befana.

Guida/operatore didattico: Valeria Scuderi.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 3 anni)

+ biglietti d'ingresso allo Stadio di Domiziano: Tariffa speciale per il nostro gruppo: €5 (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Lunedì 5 gennaio 2026, h 15.30

L’Abbazia delle Tre Fontane: spiritualità, tradizione, arte medievale e la cioccolata dei Frati Trappisti.

Una passeggiata nel cuore medievale della campagna romana per scoprire le sorgenti delle Acque Salvie e il laboratorio di birra e cioccolato dei Frati Trappisti.

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis bambini (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Martedì 6 gennaio 2026, h 11.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Martedì 6 gennaio 2026, h 13.00

Novità: Pranzo artistico con visita guidata della Basilica di San Paolo fuori Le Mura e dei suoi Sotterranei

Goditi un'esperienza culturale originale introdotta da una pausa pranzo in un locale accogliente e cordiale, affacciato sui giardini della Basilica.

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensiva di Vox e biglietto d'ingresso al sotterraneo e al chiostro cosmatesco.

€20 nuovi iscritti; €18 soci; €16 disabili, studenti universitari, insegnanti, giornalisti (con appropriata documentazione); €15 bambini e ragazzi (da 6 a 17 anni); Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

+ Pranzo: Offerta €12 - Aperipranzo con drink incluso; Offerta €15 - Antipasto, primo, acqua; OPPURE alla Carta.

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907 o inviare una mail a romaelazioxte@gmail.com

Martedì 6 gennaio 2026, h 15.00

La Leggenda della Befana narrata dai sotterranei di Piazza Navona.

Visita guidata per bambini dell'area archeologica dello Stadio di Domiziano, posta nei sotterranei di Piazza Navona.

Visiteremo anche la Piazza in versione natalizia in cerca della "dolce" Befana.

Guida/operatore didattico: Valeria Scuderi.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 3 anni)

+ biglietti d'ingresso allo Stadio di Domiziano: Tariffa speciale per il nostro gruppo: €5 (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.