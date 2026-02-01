Generazioni a confronto, Roma RM, 07/02/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

feb 07 2026
feb 20 2026

Generazioni a confronto

Mostra d'arte contemporanea

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Porto Turistico di Roma
Ostia
data: da sabato 7 febbraio 2026, alle 16:00
a venerdì 20 febbraio 2026, alle 19:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto Sparaci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3294681684
Generazioni a confronto
Descrizione evento: 


“Generazioni a confronto” – Mostra collettiva alla Galleria Ess&rre, Porto Turistico di Roma dal 7 al 20 febbraio 2026.



     Inaugurazione 7 febbraio alle ore 16:00



 La Galleria Ess&rre, situata al Porto Turistico di Roma, presenta “Generazioni a confronto”, una mostra collettiva che celebra il dialogo tra artisti affermati e giovani talenti emergenti.



L’iniziativa nasce con l’intento di creare un ponte tra esperienze, linguaggi e sensibilità differenti, offrendo al pubblico un percorso di contaminazioni e scambio creativo. Tra i protagonisti, anche gli studenti della Scuola Quinqueremi di Ostia, che porteranno in mostra le proprie opere accanto a quelle di autori già noti nel panorama artistico contemporaneo.



La mostra sarà inaugurata presso la Galleria Ess&rre al Porto Turistico di Roma e resterà aperta al pubblico per tutta la durata dell’evento, offrendo un’occasione unica per riflettere sul valore del confronto intergenerazionale nell’arte.



﻿Angela BALSAMO, Daniela BARLETTA ,Silvana BELVEDERE, Laura CASALI, Elena CHIAPPINI, Paul De HAAN, Elisabetta DI CURZIO, Samuel DI MATTIA, Emanuela FERA, Gaia Maria GALATI, Fabio GIULI, Giovanni IANNACONE, Annalisa MACCHIONE, Elena MODELLI, Barbara MONTI, Fabrizio MONTREUX, Paola Guia MUCCIOLI, Francesco PONZETTI, Maria Grazia RUSSO, Ebby SETTANTA.



Per informazioni:

Galleria Ess&rre – Porto Turistico di Roma

Email: galleriaesserre@gmail.com

Telefono: +39 3294681684 – ﻿39 388 6378032



 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Al via il k-pop carnival contest a...
Stop a bullismo e pirati della...
Al teatro palladium torna...
Il racconto della principessa...
David, come quando eravamo felici
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio