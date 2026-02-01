Descrizione evento:



“Generazioni a confronto” – Mostra collettiva alla Galleria Ess&rre, Porto Turistico di Roma dal 7 al 20 febbraio 2026.



Inaugurazione 7 febbraio alle ore 16:00



La Galleria Ess&rre, situata al Porto Turistico di Roma, presenta “Generazioni a confronto”, una mostra collettiva che celebra il dialogo tra artisti affermati e giovani talenti emergenti.



L’iniziativa nasce con l’intento di creare un ponte tra esperienze, linguaggi e sensibilità differenti, offrendo al pubblico un percorso di contaminazioni e scambio creativo. Tra i protagonisti, anche gli studenti della Scuola Quinqueremi di Ostia, che porteranno in mostra le proprie opere accanto a quelle di autori già noti nel panorama artistico contemporaneo.



La mostra sarà inaugurata presso la Galleria Ess&rre al Porto Turistico di Roma e resterà aperta al pubblico per tutta la durata dell’evento, offrendo un’occasione unica per riflettere sul valore del confronto intergenerazionale nell’arte.



﻿Angela BALSAMO, Daniela BARLETTA ,Silvana BELVEDERE, Laura CASALI, Elena CHIAPPINI, Paul De HAAN, Elisabetta DI CURZIO, Samuel DI MATTIA, Emanuela FERA, Gaia Maria GALATI, Fabio GIULI, Giovanni IANNACONE, Annalisa MACCHIONE, Elena MODELLI, Barbara MONTI, Fabrizio MONTREUX, Paola Guia MUCCIOLI, Francesco PONZETTI, Maria Grazia RUSSO, Ebby SETTANTA.



Per informazioni:

Galleria Ess&rre – Porto Turistico di Roma

Email: galleriaesserre@gmail.com

Telefono: +39 3294681684 – ﻿39 388 6378032



