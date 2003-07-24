Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 1 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Aladino e la lampada magica", di Maria Elisa Barontini, con M. E. Barontini e Valerio De Angelis.







Nella vecchia Agrabah il giovane Aladino vive spensierato sognando di girare il mondo. “Ci vorrebbe un bel tappeto volante!” pensa e ripensa il ragazzo, e proprio quando il sogno sembra divenire realtà, all’orizzonte compare l’amore e la bella principessa Jasmine bussa alle porte del suo cuore.







Riuscirà lo scapestrato ragazzo a fare breccia nel cuore della caparbia principessa? E come potrà sposarla se la legge gli impedisce di farlo? “Ci vorrebbe un genio!” penserete voi…e i geni arrivano sempre per i puri di cuore che desiderano ardentemente qualcosa, basta solo cercare bene e magari… pulire una vecchia lampada ammaccata!







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.