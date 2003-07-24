Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|domenica 1 marzo 2026, dalle 16:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 1 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Aladino e la lampada magica", di Maria Elisa Barontini, con M. E. Barontini e Valerio De Angelis.
Nella vecchia Agrabah il giovane Aladino vive spensierato sognando di girare il mondo. “Ci vorrebbe un bel tappeto volante!” pensa e ripensa il ragazzo, e proprio quando il sogno sembra divenire realtà, all’orizzonte compare l’amore e la bella principessa Jasmine bussa alle porte del suo cuore.
Riuscirà lo scapestrato ragazzo a fare breccia nel cuore della caparbia principessa? E come potrà sposarla se la legge gli impedisce di farlo? “Ci vorrebbe un genio!” penserete voi…e i geni arrivano sempre per i puri di cuore che desiderano ardentemente qualcosa, basta solo cercare bene e magari… pulire una vecchia lampada ammaccata!
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 7 €
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.