Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 7 Marzo ore 20.30 andrà in scena "Cronache di una zitella" Di e con Maria Elisa Barontini







Testo primo classificato alla V edizione del premio “Teatro in cerca d’ autore” – Sezione monologhi







La “giovanissima” Elvira, appassionata di libri e di letteratura, si ritrova a fare i conti con il suo status di single, o meglio di zitella, come lei stessa tiene a precisare. Ma le zitelle esisteranno poi davvero?







Un’indagine turbolenta e un eroicomico viaggio nella coscienza di Elvira si stagliano all’orizzonte. Riuscirà la nostra eroina ad affrontare e superare la sfida?Ad aiutarla non mancheranno i fedeli amici di sempre: attraverso le pagine immortali delle loro opere, infatti, i più grandi autori di tutti i tempi faranno a gara per sostenerla e consigliarla.



A volte, forse, con troppa invadenza!







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)







Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.