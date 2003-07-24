Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|sabato 7 marzo 2026, dalle 20:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 7 Marzo ore 20.30 andrà in scena "Cronache di una zitella" Di e con Maria Elisa Barontini
Testo primo classificato alla V edizione del premio “Teatro in cerca d’ autore” – Sezione monologhi
La “giovanissima” Elvira, appassionata di libri e di letteratura, si ritrova a fare i conti con il suo status di single, o meglio di zitella, come lei stessa tiene a precisare. Ma le zitelle esisteranno poi davvero?
Un’indagine turbolenta e un eroicomico viaggio nella coscienza di Elvira si stagliano all’orizzonte. Riuscirà la nostra eroina ad affrontare e superare la sfida?Ad aiutarla non mancheranno i fedeli amici di sempre: attraverso le pagine immortali delle loro opere, infatti, i più grandi autori di tutti i tempi faranno a gara per sostenerla e consigliarla.
A volte, forse, con troppa invadenza!
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.