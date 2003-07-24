Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|domenica 8 marzo 2026, dalle 16:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentali
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 8 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Alice e Giovannino", Spettacolo per famiglie, Di e con Natalia Cavalleri e Simona Vitale, musiche originali eseguite dal vivo da Tommaso Alfonsi.
Giovannino Perdigiorno e Alice Cascherina, surreali e poetici personaggi di tante storie di Gianni Rodari prendono vita con pochi semplici gesti ed oggetti per le voci e i corpi di Natalia Cavalleri e Simona Vitale accompagnate dalla chitarra e le percussioni di Tommaso Alfonsi.
Con due leggii, un teatrino e pochi oggetti di scena, il palco diventa laboratorio di fantasia: proprio come nelle storie di Rodari, anche nella loro resa teatralizzata, il reale, il quotidiano si aprono a visioni “altre”, paradossali ma apparentemente possibili.
Età consigliata: dai 4 anni
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 7 €
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.