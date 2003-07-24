Alice e Giovannino, Castelnuovo di Porto RM, 08/03/2026 - Lazio in Festa
 

mar 08 2026

Alice e Giovannino

Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026

Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
data: domenica 8 marzo 2026, dalle 16:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Compagnia Carmentali
Referente: Claudio Ciardi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3935049523
Alice e Giovannino
Descrizione evento: 
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 8 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Alice e Giovannino", Spettacolo per famiglie, Di e con Natalia Cavalleri e Simona Vitale, musiche originali eseguite dal vivo da Tommaso Alfonsi.



 



Giovannino Perdigiorno e Alice Cascherina, surreali e poetici personaggi di tante storie di Gianni Rodari prendono vita con pochi semplici gesti ed oggetti per le voci e i corpi di Natalia Cavalleri e Simona Vitale accompagnate dalla chitarra e le percussioni di Tommaso Alfonsi.



 



Con due leggii, un teatrino e pochi oggetti di scena, il palco diventa laboratorio di fantasia: proprio come nelle storie di Rodari, anche nella loro resa teatralizzata, il reale, il quotidiano si aprono a visioni “altre”, paradossali ma apparentemente possibili.



 



Età consigliata: dai 4 anni



 



Per info e dettagli sulla rassegna:



 



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026



 



Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com



 



Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.
