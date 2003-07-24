I GIARDINI ID EMILY, Castelnuovo di Porto RM, 15/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mar 15 2026

I GIARDINI ID EMILY

MOSTRA PITTORICA DI ARTE MODERNA FLOREALE

Letture: ... - Mostre a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: piazza vittorio veneto 25
CENTRO STORICO
data: domenica 15 marzo 2026, dalle 17:20 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: sala espositiva Lahmann Simeone
Referente: Claudia Lahmann
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3473102635
I GIARDINI ID EMILY
Descrizione evento: 
NUOVA INIZIATIVA  nuova mostra in Sala Espositiva LAHMANN SIMEONE:

"I Giardini di Emily"

artista: Antonietta Aulicino

a cura di: Claudia Lahmann

Un viaggio poetico e pittorico tra i fiori…

"Essere un fiore è una profonda responsabilità."

L'evento è patrocinato dal Comune di Castelnuovo di Porto.

Vernissage sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:00

In Piazza Vittorio Veneto 25, Castelnuovo di Porto (sopra l'emporio).

Ti aspettiamo per condividere questa emozionante esposizione!
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Festa delle camelie
Officina prometeo
I giardini id emily
Roma c'è! visite guidate (anche...
Fratto_x. il cult di antonio rezza...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio