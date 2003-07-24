Letture: ... - Mostre a Castelnuovo di Porto - RM
NUOVA INIZIATIVA nuova mostra in Sala Espositiva LAHMANN SIMEONE:
"I Giardini di Emily"
artista: Antonietta Aulicino
a cura di: Claudia Lahmann
Un viaggio poetico e pittorico tra i fiori…
"Essere un fiore è una profonda responsabilità."
L'evento è patrocinato dal Comune di Castelnuovo di Porto.
Vernissage sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:00
In Piazza Vittorio Veneto 25, Castelnuovo di Porto (sopra l'emporio).
Ti aspettiamo per condividere questa emozionante esposizione!