Descrizione evento:

NUOVA INIZIATIVA nuova mostra in Sala Espositiva LAHMANN SIMEONE:

"I Giardini di Emily"

artista: Antonietta Aulicino

a cura di: Claudia Lahmann

Un viaggio poetico e pittorico tra i fiori…

"Essere un fiore è una profonda responsabilità."

L'evento è patrocinato dal Comune di Castelnuovo di Porto.

Vernissage sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:00

In Piazza Vittorio Veneto 25, Castelnuovo di Porto (sopra l'emporio).

Ti aspettiamo per condividere questa emozionante esposizione!