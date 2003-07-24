Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 14 marzo 2026, h 15.30

L'Isola Tiberina e i suoi sotterranei.

Visita guidata a numero chiuso (25 max), con "apertura esclusiva e straordinaria" dei sotterranei della chiesa di San Bartolomeo, eccezionalmente aperti solo per noi, e dove potremo visitare un'isola sotto l'isola ammirando i resti ipogei di una cripta medievale voluta dall'imperatore Ottone III di Sassonia, e quelli di epoca repubblicana ed imperiale appartenuti al tempio di Esculapio, dio della medicina. Risaliti in superficie completeremo la visita dell'isola, scendendo fino alle sue banchine per scoprire che non può esistere Roma senza la sua isola.

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €18 nuovi iscritti; €16 soci; €15 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €14 disabili; €13 ragazzi (11-17); €8 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Sabato 14 marzo 2026, h 15.00

Archeologi per gioco nei sotterranei della Basilica di San Paolo

Visita “giocata” con caccia al tesoro "fotografica" per bambini.

Età consigliata: 4-10 anni (massimo 15 bambini + i loro accompagnatori).

Compito dei piccoli archeologi sarà quello di cercare indizi e risolvere tanti indovinelli all'insegna del "colore", perché la Basilica dedicata all'apostolo Paolo nasconde al suo interno e nei suoi misteriosi sotterranei un numero infinito di pietre preziose, marmi dai mille colori, mosaici, vetrate, sculture e rilievi che voi dovrete a mano a mano scovare insieme all'aiuto di mamma e papà e fotografare per accedere agli indizi successivi!

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: 1 euro a persona (sia bambini che adulti).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 15 marzo 2026, h 10.30

Sculture viventi nel Rione Ludovisi.

Un itinerario di scoperta e simbolismo passeggiando nel cuore del Rione Ludovisi ricco di segreti tutti da scoprire.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 15 marzo 2026, h 11.00

Trova il Colosseo!

Il lupetto Romoletto ci invita tutti quanti a partecipare ad una caccia al tesoro un po’ speciale...

Perché, chi trova il Colosseo per primo, vince!

Divertente caccia al tesoro per bambini con visita "giocata" per andare alla scoperta delle meraviglie e segreti del colle del Celio, fino a trovare il Colosseo!

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 3 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 15 marzo 2026, h 15.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 15 marzo 2026, h 16.15

Palazzo Doria Pamphilj, ossia dove l'arte tocca il cuore.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" del Palazzo e della Galleria affacciati su Via del Corso.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo per la visita guidata: €15 a persona comprensivo di vox (auricolare)

+ biglietto d'ingresso €17 a persona.

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907 o inviare una mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.