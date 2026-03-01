Descrizione evento:

Velletri (Roma): 30esima Festa delle Camelie





sabato 14 e domenica 15 marzo: il programma







La città di Velletri si appresta a vivere la trentesima edizione della Festa delle Camelie. La manifestazione si svolgerà, nei giorni di sabato 14 e domenica 15 marzo, a cura del Comune di Velletri - con il patrocinio di Regione Lazio e Parco dei Castelli Romani - che ha incaricato, per il terzo anno consecutivo, l’assessore Paolo Felci (Turismo e Spettacolo) e il vicesindaco Chiara Ercoli (Cultura), ad occuparsi dell’organizzazione. A loro supporto la società DSEventi di Velletri.







Definito un programma che coinvolgerà il centro storico e i giardini delle camelie pubblici e privati nelle campagne del territorio, con la collaborazione di associazioni, enti e professionisti del territorio.





In programma: mostre d’arte, eventi culturali, esposizioni artistiche di fiori, piante, prodotti florovivaistici, musica e spettacoli, apertura straordinaria dei Musei e tanto altro.







Con questa Festa non è solo la Camelia che si vuole far conoscere ed apprezzare ma s'intendono promuovere i nostri prodotti tutti e il territorio, ricco di storia e tradizioni.



L’inaugurazione è programmata per le 10,30 di sabato 14 presso il giardino-camelieto di via Pia con gli interventi istituzionali, con la partecipazione della Banda musicale “Umberto Cavola”.