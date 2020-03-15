Letture: ... - Spettacoli a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|domenica 15 marzo 2026, dalle 16:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 15 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Officina Prometeo", Spettacolo per famiglie di e con Francesco Picciotti.
Vincitore di In-Box verde 2025, Selezionato per Contemporaneo Futuro 2023, Gelatine 2023, Arrivano dal Mare 2024, segnalato da Teatro e Critica tra gli spettacoli da vedere nel 2024.
Spettacolo di teatro d’oggetti che rilegge in chiave poetica e ironica il mito di Prometeo e la nascita dell’umanità.
In scena un burattinaio-narratore dà vita agli dèi dell’Olimpo e alle creature del mondo utilizzando oggetti quotidiani trasformati in marionette e figure sorprendenti.
Attraverso il racconto della creazione degli animali e dell’uomo, lo spettacolo riflette sulla natura umana, sul rapporto con la tecnica e sulla responsabilità che accompagna il potere creativo dell’ingegno umano.
La maestria dell’artista porta in scena qualcosa di veramente prezioso che incuriosisce spettatori di tutte le età.
Età consigliata: dai 5 anni
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 7 €
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.