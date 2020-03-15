Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 15 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Officina Prometeo", Spettacolo per famiglie di e con Francesco Picciotti.







Vincitore di In-Box verde 2025, Selezionato per Contemporaneo Futuro 2023, Gelatine 2023, Arrivano dal Mare 2024, segnalato da Teatro e Critica tra gli spettacoli da vedere nel 2024.







Spettacolo di teatro d’oggetti che rilegge in chiave poetica e ironica il mito di Prometeo e la nascita dell’umanità.







In scena un burattinaio-narratore dà vita agli dèi dell’Olimpo e alle creature del mondo utilizzando oggetti quotidiani trasformati in marionette e figure sorprendenti.







Attraverso il racconto della creazione degli animali e dell’uomo, lo spettacolo riflette sulla natura umana, sul rapporto con la tecnica e sulla responsabilità che accompagna il potere creativo dell’ingegno umano.



La maestria dell’artista porta in scena qualcosa di veramente prezioso che incuriosisce spettatori di tutte le età.







Età consigliata: dai 5 anni







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.