mar 15 2026

Officina Prometeo

Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026

Letture: ... - Spettacoli a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
data: domenica 15 marzo 2026, dalle 16:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Compagnia Carmentalia
Referente: Claudio Ciardi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3935049523
Officina Prometeo
Descrizione evento: 
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 15 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Officina Prometeo", Spettacolo per famiglie di e con Francesco Picciotti.



 



Vincitore di In-Box verde 2025, Selezionato per Contemporaneo Futuro 2023, Gelatine 2023, Arrivano dal Mare 2024, segnalato da Teatro e Critica tra gli spettacoli da vedere nel 2024.



 



Spettacolo di teatro d’oggetti che rilegge in chiave poetica e ironica il mito di Prometeo e la nascita dell’umanità. 



 



In scena un burattinaio-narratore dà vita agli dèi dell’Olimpo e alle creature del mondo utilizzando oggetti quotidiani trasformati in marionette e figure sorprendenti. 



 



Attraverso il racconto della creazione degli animali e dell’uomo, lo spettacolo riflette sulla natura umana, sul rapporto con la tecnica e sulla responsabilità che accompagna il potere creativo dell’ingegno umano.



La maestria dell’artista porta in scena qualcosa di veramente prezioso che incuriosisce spettatori di tutte le età.



 



Età consigliata: dai 5 anni



 



Per info e dettagli sulla rassegna:



 



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026



 



Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com



 



Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.
