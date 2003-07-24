Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|Roma
Roma
|data:
|da sabato 21 marzo 2026, alle 00:00
a domenica 22 marzo 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Associazione Culturale "Rome4uஇ Roma e Lazio x te"
|Referente:
|Valeria Scuderi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3383435907
L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.
Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.
Sabato 21 marzo 2026, h 16.00
Archeologi per gioco nei sotterranei di San Martino ai Monti
Visita giocata per bambini con apertura "speciale" (max 15 bambini più i loro accompagnatori).
Un viaggio emozionante nelle viscere della terra per andare alla scoperta di un luogo misterioso riemerso alla luce dopo secoli di oblio.
Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.
Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.
Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com
Info: www.romaelazioperte.it
Sabato 21 marzo 2026, h 16.00
I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.
Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.
Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.
Guida: Marco Biordi.
Costo: €22 nuovi iscritti; €20 soci; €19 ragazzi (18-25 anni), disabili; €17 ragazzi (11-17 anni); €12 bambini (6-10 anni).
Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com
Info: www.romaelazioperte.it
Domenica 22 marzo 2026, h 11.00
Caccia al Tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina delle Civette.
Divertente "visita giocata per bambini" con caccia al tesoro, seguendo la mappa del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia.
Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.
Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).
Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com
Info: www.romaelazioperte.it
Domenica 22 marzo 2026, h 15.00
Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese
Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.
Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.
Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).
Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com
Info: www.romaelazioperte.it
Domenica 22 marzo 2026, h 16.00
Sotterranei di San Martino ai Monti.
Visita guidata della chiesa e dei suoi suggestivi sotterranei che verranno aperti "esclusivamente e su prenotazione" per il nostro gruppo.
Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).
+ biglietto d'ingresso ai sotterranei: €4 a persona (gratuito 0-10 anni).
Prenotazioni: sms/wa al 3383435907, o via mail a romaelazioxte@gmail.com
Info: www.romaelazioperte.it
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BIGLIETTERIA visite guidate:
Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.
La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.
Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:
€15 intero
€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"
€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti
€11 disabili
€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)
€5 bambini (da 6 a 10 anni)
Gratis (bambini da 0 a 5 anni)
Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:
€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).
***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.
VISITE PRIVATE:
tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.
Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1
PRENOTAZIONI
"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"
compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj
o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com
o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.
INDICANDO:
data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.
***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.