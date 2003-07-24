Al Teatro Golden si salva il pianeta da un attacco nucleare., Roma RM, 19/03/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mar 19 2026
mar 29 2026

Al Teatro Golden si salva il pianeta da un attacco nucleare.

Arrivano "I Prescelti", con Danilo De Santis, Danilo D’Agostino, Roberta Mastromichele, Loredana Piedimont

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: teatro golden
data: da giovedì 19 marzo 2026, alle 00:00
a domenica 29 marzo 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
Al Teatro Golden si salva il pianeta da un attacco nucleare. Arivano "I Prescelti", con Danilo De Santis, Danilo D’Agostino, Roberta Mastromichele, Loredana Piedimonte 



dal 19 al 29 marzo 2026 

  

Sta per scatenarsi un attacco nucleare che devasterà il pianeta. Danilo De Santis e Roberta Mastromichele, Danilo D'Agostino, Loredana Piedimonte, sono stati designati come i "Prescelti", pronti a risolvere dilemmi e sfidare i limiti umani.



La  nuova commedia, scritta e diretta da Danilo De Santis e prodotta da GoldenSTar AM srl Teatro Golden - Centro di produzione teatrale, si prepara ad un debutto fantascientico, dal 19 al 29 marzo al Teatro Golden, dove le vite dei protagonisti si intrecciano... forse per salvare il mondo?





Tutto inizia dalle vicissitudini di Antonello e Lavinia, in partenza per le Mauritius quando Ursula, la migliore amica di Lavinia, irrompe in scena comunicando che il piano McLoud è stato attivato.



La coppia sarà quindi costretta a partire immediatamente per Antrodoco, dove riceverà un corso intensivo di sopravvivenza in vista dell’imminente attacco nucleare che devasterà il pianeta. A formarli sarà Richard, il nuovo aitante fidanzato di Ursula.



Alla fine della formazione, la coppia sarà pronta a raggiungere il resto dei “Prescelti” ed entrare quindi all’interno del bunker poche ore prima dell’attacco?



Lo spettacolo fantascientifico di Danilo De Santis, nel quale i protagonisti si ritroveranno alle prese con la rifondazione di una nuova comunità, fino alla risoluzione finale dove nulla sarà più come prima, promette colpi di scena e un pieno di risate.



Ma voi sarete pronti per la partenza? 

  

 

Orari spettacoli

• giovedì – venerdì ore 21.00

• sabato ore 17.00 e 21.00

• domenica ore 17.00

  

TEATRO GOLDEN Via Taranto, 36 – Roma 00182

  

telefono / whatsapp

06.70493826   
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