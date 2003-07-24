LUSOFONIE, Voci dall’Atlantico al Teatro Palladium, Roma RM, 18/03/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mar 18 2026
mar 20 2026

LUSOFONIE, Voci dall’Atlantico al Teatro Palladium

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Teatro Palladium
data: da mercoledì 18 marzo 2026, alle 00:00
a venerdì 20 marzo 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
LUSOFONIE, Voci dall’Atlantico al Teatro Palladium
Descrizione evento: 
Dal 18 al 20 marzo 2026 al Teatro Palladium arriva Lusofonie– Festival delle culture di lingua portoghese, unattraversamento di suoni, parole, immagini e memorie che mette in dialogo Brasile, Portogallo, Africa lusofona e Mediterraneo. Tre giorni per immergersi nelle molte anime della lingua portoghese, nei suoi ritmi e nelle sue storie, tra poesia, cinema, teatro e musica.

Curato da Giorgio de Marchis e Maddalena Pennacchia, docenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università Roma Tre, il festival nasce con l’intento di mostrare al pubblico italiano la varietà e la ricchezza delle culture che, in quattro continenti, si esprimono in lingua portoghese. Lusofonie non è solo un’area linguistica, ma uno spazio culturale plurale, attraversato da memorie coloniali, diaspore, scambi e trasformazioni.

Un viaggio sulle traiettorie poetiche di Tatiana Faia con le note di Chrysanthi Gkika e Alessandro Luccioli, attraverso le canzoni di Chico Buarque interpretate da Susanna Stivali, in quartetto con Alessandro Gwis, Marco Siniscalco e Alessandro Marzi negli adattamenti di Max De Tomassi, seguendo i percorsi della chitarra di Julio Lemos,  e accompagnati dalle immagini cinematografiche di Lusomovies e dalle fotografie di Paola Agosti che prendono vita nell’interpretazione teatrale delle studentesse e degli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere di Roma Tre.

 

Completano il percorso la presentazione del volume di Maristella Petti dedicato a Fabrizio de André e Chico Buarque (18 marzo) e l’incontro con la scrittrice brasiliana Aline Bei, che il 20 marzo dialogherà con il pubblico a partire dal suo recente romanzo Una delicata collezione di assenze(La Nuova Frontiera, 2026).

Si parte il 18 marzo con una carrellata che è già viaggio: alle 20.00 il concerto “Brasil Acústico” del chitarrista brasiliano Julio Lemos, virtuoso della chitarra a sette corde, che attraversa samba, bossa nova, choro-jazz, valsa-choro e frevo in un equilibrio raffinato tra tradizione e innovazione.

Il 19 marzola parola poetica incontra la musica. Alle 17.00 l’incontro con la poetessa portoghese Tatiana Faiaintroduce il pubblico alla sua scrittura, tra dialogo con il mondo classico e inquietudini contemporanee. A seguire il reading “Parole atlantiche, note mediterranee”,in cui la voce poetica si intreccia alla lira di Istanbul di Chrysanthi Gkika e al daf di Alessandro Luccioli.

Alle 19.00 spazio al cinema con la V edizione di “Lusomovies”, festival del cortometraggio in lingua portoghese diretto da Gian Luigi De Rosa, che porta sullo schermo opere provenienti da Brasile, Portogallo, Angola, Mozambico e Capo Verde, in versione originale con sottotitoli in italiano.

Il20 marzo il festival entra nel cuore della memoria europea. Alle 17.00 la lettura drammatizzata “Lisbona, la notte è finita!”, prima assoluta, racconta la Rivoluzione dei Garofani attraverso le fotografie di Paola Agosti. Il testo di Giorgio de Marchis, la messa in scena e regia di Sara Altoni e Ilaria Diotallevi, e l’interpretazione degli studenti del Dipartimento costruiscono un dialogo tra immagini, parole e musicacon la partecipazione del coro “Inni e canti di lotta – Giovanna Marini”, diretto da Sandra Alos Cotronei.

Alle 20.30 il festival si chiude sulle note di “Caro Chico”, il progetto discografico di Susanna Stivali dedicato a Chico Buarque.

Il patrocinio del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e delle Ambasciate di Brasile e Portogallo conferma l’importanza di un appuntamento culturale che l’Università Roma Tre propone alla città nel suo teatro d’ateneo.

LUSOFONIE – Festival delle culture di lingua portoghese

18–20 marzo 2026

Teatro Palladium

Piazza Bartolomeo Romano 8, Roma

Biglietti: 10 euro (giornaliero) – 20 euro (abbonamento)

Riduzioni studenti Università Roma Tre disponibili
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