Descrizione evento:

Il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata Internazionale delle Foreste domenica 22 marzo con l’evento il “Luna park delle foreste”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di questi delicati ecosistemi, evidenziare le caratteristiche e gli adattamenti degli animali che li abitano e le principali cause che ne minacciano l’esistenza, tra cui la deforestazione. Un altro focus della giornata èevidenziare l’impegno del Bioparco nella conservazione delle specie in via di estinzione

All’Oasi del lago dalle ore 11.00 alle 16.00 saranno presenti sette postazioni a tema foreste; in ognuna si potrà partecipare a giochi che tradizionalmente si svolgono all’aperto. Le attività ludiche saranno di diversa natura, dalle sfide sportive, come il basket, l’hockey da tavolo e il tiro al bersaglio, sempre ispirate agli animali di foresta, a quelle di abilità come l’’Eco strike’, in cui bisognerà demolire una torretta di barattoli con la palla; latorre rappresenta gli equilibri di un ecosistema forestale. Oppure il ‘lancio del leopardo’, che consiste nel catturare il maggior numero di prede del felino agganciandole con un’asta dotata di calamita. O ancora ‘Acchiappa l’alieno’, per centrare un cono con gli anelli, e ‘Attacca l'animale alla foresta’, in cui ad occhi chiusi bisognerà associare l’animale corretto alla zona in cui vive.



L’evento è organizzato in occasione della “Giornata internazionale delle foreste”, indetta dall’ONU, che si celebra il 21 marzo di ogni anno per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema delle foreste, sia terrestri sia acquatiche.

Le foreste coprono un terzo della superficie terrestre e hanno un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra. Forniscono cibo, medicine, energia, riparo a molte persone e benefici ecologici, economici, sociali e sanitari. Rappresentano gli ecosistemi con maggiore diversità biologica sul pianeta, eppure la deforestazione continua a ritmi preoccupanti; si stima che ogni anno vengano abbattuti 10 milioni di ettari di foresta, negli ultimi trent’anni ne sono andati persi 420 milioni (fonte FAO), un’area più grande dell’India.



Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.



CREDIT FOTOGRAFICO: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco



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